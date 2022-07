Quino, oggi Google celebra il padre di Mafalda con un ‘doodle’: ecco perché e chi era il fumettista

Oggi chi apre Google si trova davanti un doodle che rappresenta Quino, noto fumettista argentino, al lavoro. Ma chi era? E perché questo ricordo proprio domenica 17 luglio? Cerchiamo di scoprirlo insieme!

Chi era il fumettista argentino Quino

Jaquin Lavado, meglio conosciuto come Quino, è stato un noto fumettista argentino, nato proprio il 17 luglio del 1932 a Mendoza. Per questo oggi Google, in occasione del novantaduesimo anno dalla sua nascita, ha deciso di omaggiarlo con un fantastico Doodle.

La realizzazione di Mafalda

Un anno fondamentale nella carriera di Quino, che ha sempre cercato di lavorare e muovere i primi passi come fumettista a Buenos Aires, è il 1963. Il motivo? In quell’anno è nata la sua creatura, Mafalda, la piccola-grande bambina che inizialmente doveva servire per pubblicizzare una marca di elettrodomestici. Quino, poi, ha iniziato a pubblicare regolarmente le strisce di Mafalda sul settimanale argentino più importante dell’epoca, prima di sbarcare sulle pagine del quotidiano El Mundo.

Come è morto

Una carriera brillante, tanti riconoscimenti. Poi la tragica notizia il 30 settembre del 2020: Quino, all’età di 88 anni, è morto. A causa di un ictus che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.