Quote scommesse Sanremo 2023: pronostici, sondaggi e chi sono i cantanti favoriti

Partono le quote e le scommesse per il vincitore del Festival di Sanremo 2023, con la manifestazione canora che inizierà questa sera presso il palco del teatro Ariston. Il cantante favorito per la gara, visto anche il suo background, è Marco Mengoni. Ma altrettanti artisti potrebbero contendergli la vittoria fino all’ultimo minuto di gara: secondo i bookmaker, ampie possibilità di vittoria anche Ultimo, dopo la sconfitto con Mahmood a Sanremo 2019, e la cantante Giorgia, già vincitrice dell’edizione 1995.

Le quote per il Festival di Sanremo 2023

Si preannuncia un Sanremo 2023 giovanile, in grado di attirare ampie fette di pubblico e con artisti in gara che piacciano a numerose generazioni di spettatori televisivi. In merito a ciò, con il Festival nulla è mai scontato. Soprattutto poi quest’anno, dove la direzione di Amadeus ha sempre promesso sorprese sull’esito finale della manifestazione. Sicuramente i big da battere, vedendo anche le vendite dei dischi, sono Marco Mengoni, Ultimo e Giorgia, ma degli outsider insidiosi ci sono: ricordiamoci la vittoria dello sconosciuto Mahmood nel 2019.

Marco Mengoni risulta il favorito, con una quota di 3.25 su NetBet e 3.25 su Planetwin. Poco distante Ultimo, con la quota di 3.50 su Sisal e 3.75 su Novibet. Spingendosi più in là, troviamo Giorgia con quota 4.00 sulla piattaforma di Sisal. Molto distanti, ma sempre insidiosi, artisti come Elodie, Lazza e Tananai. Lazza ed Elodie vengono quotati a 9.00 su Bet365, molto più lontano Tananai: viene quotato addirittura a 21.00 sulla stessa piattaforma, nonostante la grande popolarità.

I casi più complessi

A fare la differenza, potrebbe essere quest’anno il voto del pubblico. Infatti, viene dato più potere al telespettatore in confronto al passato, quando pesava soprattutto il voto della Giuria demoscopica di Sanremo. Un dato che penalizzerebbe gli artisti meno seguiti, tra questi I Cugini di Campagna, Sethu e Will. Se la loro vittoria è quotata a 150.00, il loro ultimo posto si aggira tra i 3.00 e i 4.50 sulla piattaforma di Sisal, in una completa bocciatura da parte dei bookmaker.