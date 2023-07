Radio Norba Battiti Live, anticipazioni martedì 25 luglio 2023: la scaletta

Sarà domani sera, martedì 25 luglio, in prima serata su Italia 1, il nuovo appuntamento con Radio Norba Cornetto Battiti Live. Il festival musicale, tra i più amati sul piccolo schermo in occasione dell’estate giunge alla sua quarta serata. La kermesse, condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Polito, nella scorsa serata ha incassato un milione e 506mila telespettatori, pari al 13,3 percento di share.

La scaletta e le anticipazioni

Nella quarta serata si alterneranno sul palco: Mr. Rain, Carl Brave, Irama, Gabry Ponte, Tiromancino, Emis Killa, Achille Lauro, Rose Villain, Rkomi, Sangiovanni, Angelina, Baby K, Leo Gassmann, Mara Sattei, Ariete, Enula, Claude, Ciccio Merolla, Berna. I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa tappa Fedez, Annalisa, Articolo 31 si esibiranno da Taranto, Marco Mengoni ed Elodie da Giovinazzo e Matteo Paolillo da Peschici. Con la regia affidata a Luigi Antonini, le premesse per il quarto appuntamento di Radio Norba Cornetto Battiti Live promette faville. Tutti incollati al divano, quindi, per questa nuova serata all’insegna della musica.