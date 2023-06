Raffaele Paganini: chi è, età, carriera, figli, vita privata, fratelli, chi è la moglie

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14.00 e condotta da Serena Bortone. Tra i tanti ospiti in studio ci sarà anche Raffaele Paganini, noto attore nonché ballerino. Sarà senz’altro un’occasione per conoscerlo più da vicino ripercorrendone carriera e vita privata.

Dagli esordi al successo di Raffaele Paganini, età, carriera

Raffaele Paganini è nato a Roma il 28 settembre del 1958 ed è un noto ballerino e attore teatrale. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della danza a 14 anni presso la scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, poi si è diplomato esibendosi con la cugina Tiziana Lauri. Successivamente, è entrato a far parte del Corpo di Ballo dell’Ente e con il sostegno del critico Vittoria Ottolenghi ha ottenuto molta fama e popolarità.

La televisione, i reality

Nel corso della sua carriera non sono mancate le apparizioni televisive in programmi di successo quali Fantastico, Il cappello sulle ventitré, Al Paradise e Europa Europa. E ancora i ruoli come Giudice nel talent di Rai 2 Italian Academy 2 oppure la partecipazione come naufrago all’Isola dei Famosi dove arrivò fino alla sesta puntata. Non ultimo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello nel 2014 in qualità di ospite/Giudice per giudicare la prova sentinmentale. Ad oggi collabora con molte scuole di danza e ha fondato a Roma la propria scuola “L’atelier della Danza di Raffaele Paganini”.

La vita privata, figli, chi è la moglie

Raffaele Paganini è sposato con Debora Murina e la coppia ha due figli. Uno di loro è Luca Paganini, giovane attaccante ex Frosinone che oggi milita nella Triestina dopo i passaggio tra Ascoli e Lecce. Per quanto riguarda la compagna invece, Debora Murina, con cui condivide la vita privata ormai da tanti anni in un rapporto ancora unito e all’insegna dell’amore, non si hanno molte informazioni in merito. La loro è stata infatti una storia d’amore riservata e lontana dai riflettori. Di lei però Paganini in un’intervista ha detto (a Storie Italiane, era il 2019):

“Mia moglie è bella, per questo lo sono anche i miei figli. Fisicamente hanno preso da me ma come come bellezza molto lo devono alla mamma”

Instagram Raffaele Paganini

Sui social l’attore è presente con un proprio account ufficiale Instagram che ad oggi conta circa 2.000 followers.