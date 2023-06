Raffaella Carrà: chi è, età, carriera, come è morta, vita privata, foto

Si parlerà di Raffaella Carrà a Oggi è un altro giorno il salotto pomeridiano di Rai 1 in onda tutti i giorni dalle 14.00. Soubrette, cantante, ribattezzata come la regina della televisione italiana, è stata uno dei volti iconici della nostra televisione ed ha segnato veramente un’epoca. Poi, due anni fa, purtroppo, la notizia della sua morte, avvenuta il 5 luglio 2021, in piena pandemia. Un vuoto che rimane ancora oggi soprattutto se si pensa a ciò che la Carrà ha rappresentato per il pubblico. Ad ogni modo ripercorriamone carriera e vita privata!

La carriera di Raffaella Carrà, dal debutto al successo

I suoi esordi e primi passi nel mondo dello spettacolo risalgono agli anni ’50, tra cinema – non manca qualche “no” (venne scartata per il film la Ciociara di De Sica) – e televisione, sia in film che al timone di alcuni programmi in seconda serata. Negli anni ’60, dopo aver cambiato cognome e adottato lo pseudonimo Carrà, inizia la parabola ascendente che la porterà al successo sia in Italia che all’estero. Raffaella Carrà diventa così un’icona dello spettacolo: con le sue canzoni, Tanti auguri, Rumore, Pedro, Fiesta, Ballo Ballo, fino ad arrivare A far l’amore comincia tu. In carriera la Carrà ha venduto oltre 60 milioni di dischi vincendo premi e riconoscimenti (alcuni anche dopo la sua morte).

La vita privata di Raffaella Carrà

Nata a Bologna nel 1943, era figlia di Raffaele Pelloni e Angela Iris Dell’Utri. Il suo vero nome è Raffaella Maria Roberta Pelloni, che mutò come visto poi nello pseudonimo Carrà nel 1943. Dal punto di vista della vita privata Raffaella Carrà è stata legata per un lungo periodo al regista televisivo Gianni Boncompagni, autore dei suoi maggiori successi musicali, e per un altrettanto lungo periodo con il coreografo e regista Sergio Japino. Da giovane ha avuto altre relazioni sentimentali, come con il calciatore Gino Stacchini e il cantante Little Tony. Con Boncompagni e Japino ha continuato a lavorare durante tutto il corso della sua carriera. Non ha mai avuto figli. Ha però adottato a distanza vari bambini in diverse parti del mondo.

Com’è morta

Raffaella Carrà è morta il 5 luglio del 2021 all’età di 80 anni. L’anno prima, nel maggio del 2020, le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni, malattia che la Carrà decise di affrontare nel massimo riserbo. Nonostante le cure la showgirl alla fine si è arresa perdendo la sua battaglia con la malattia: il decesso arrivò a Roma presso la Clinica del Rosario. Ad annunciarne la morte fu l’ex compagno Sergio Japino.