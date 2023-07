Raffaella Carrà, la vita dell’artista in un documentario: quando esce e dove vederlo

Raffaella Carrà arriva al cinema. L’intramontabile regina della televisione italiana e latina, tornerà sul grande schermo con un documentario sulla sua vita. Il regista dell’opera cinematografica, Daniele Luchetti, ha deciso di tributare la diva dello spettacolo con un lavoro che andrà a ripercorrere la leggendaria carriera artistica di Raffaella, facendo innamorare milioni di spettatori tra Italia, Spagna e America Latina.

Il documentario su Raffaella Carrà al cinema

Daniele Luchetti ha voluto fare uno splendido regalo a Raffaella, che in occasione del suo ottantesimo compleanno vedrà approdare nei cinema il proprio documentario tra il 6 e il 12 luglio. Un vero omaggio all’intramontabile star della televisione mondiale, venuta purtroppo a mancare nella giornata del 5 luglio 2021 dopo una lunga battaglia con una brutta malattia.

Il ricordo intramontabile di Raffaella

Per noi italiani, Raffaella Carrà non verrà mai dimenticata. Con lei sono cresciute fior di generazione, diventando paladina di diritti e soprattutto milioni di fan. Anche se non più in maniera terrena, la splendida conduttrice è rimasta nel cuore di tutti gli italiani, facendo breccia anche sulle generazioni più piccole per età anagrafica. Un personaggio televisivo che abbiamo apprezzato per conduzione di un programma, con doti da eccelsa ballerina e cantante, con i suoi brani che hanno fatto il giro del mondo.

Perchè raccontare la vita artistica di Raffaella Carrà?

Ripercorrere la leggendaria carriera artistica di Raffaella Carrà, è anche un modo per fare cultura televisiva in Italia. Specie poi con un personaggio che, eccetto per la propria malattia, non ha mai fatto parlare della propria vita privata. Lo stesso regista Luchetti racconta a Donna Pop: “Di Raffaella ci si può solo innamorare, arrendendosi senza riserve alla sua grazia energetica, dichiarandola ufficialmente un’innovatrice che ha cambiato spesso identità senza mai tradire i propri desideri”. Un pensiero che riprende alla lettera l’idea che, ogni italiano, ha per l’eterna Carrà.