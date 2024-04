Rai, censurato il monologo di Scurati: esplode la rabbia della Bortone

Esplode la polemica dentro la Rai: i vertici aziendali avrebbero censurato il monologo di Antonio Scurati alla trasmissione di Serena Bortone.

Esplode un nuovo caso Rai, dopo la presunta censura del monologo di Antonio Scurati nella trasmissione di Serena Bortone. La giornalista ha denunciato l’episodio sul proprio profilo Instagram, dicendo di aver saputo all’ultimo come lo scrittore non sarebbe intervenuto nel suo programma il 25 Aprile. Proprio su questa ricorrenza, l’intellettuale avrebbe tenuto un monologo all’interno della trasmissione di Rai 3.

Esplode la rabbia della Bortone: “La Rai censura Scurati”

Dopo il caso di Amadeus e nelle ultime ore di Chiara Francini, “mamma Rai” continua a far parlare gli italiani. A destare un duro scontro dentro viale Mazzini è la censura al monologo di Scurati, che si sarebbe dovuto tenere nella puntata di “Che sarà” di Serena Bortone nella giornata del 25 Aprile 2024. Una decisione che sarebbe arrivata dai vertici dell’azienda radiotelevisiva pubblica, in un’iniziativa che avrebbe mandato su tutte le furie la nota giornalista dell’emittente.

Censura a Scurati: la faccenda finisce in Parlamento

La faccenda di Antonio Scurati non sarà solo una resa dei conti all’interno dei vertici dirigenziali interni alla Rai. Il Partito Democratico ha già portato un’istanza in Parlamento, dove segnala dietro l’episodio una gravissima censura verso l’intellettuale. Infatti dietro la vicenda potrebbe nascondersi un disegno più ampio, che creerebbe un precedente sulla “violazione della libertà editoriale” di un programma all’interno della televisione pubblica.

Un problema che genererebbe un grosso limite per gli autori oggi in forze alla Rai, che dovrebbero invitare solo ospiti graditi a certi piani alti dell’azienda radiotelevisiva. Come usa dire il Partito Democratico senza mezzi termini, si è compiuta “una forte intimidazione verso la Bortone”.

Il problema della Bortone con la Rai

I problemi di Serena Bortone con la Rai nascono mesi fa e con l’approdo del nuovo Governo. Prima il declassamento dai Rai 1 a Rai 3, oggi la cancellazione del contratto che avrebbe permesso l’ospitata di Antonio Scurati: vicenda dello scrittore che, peraltro, non era stata riferita alla giornalista. Una vicenda che tutto lo staff di “Che sarà”, compresa la conduttrice, non avrebbe gradito e avrebbe creato tensione.

Di cosa avrebbe parlato il monologo di Antonio Scurati

Dopo l’articolo del 9 marzo de “La speranza nei progressisti”, dove l’autore attaccava le brutture della Destra, Scurati si preparava ad affrontare la tematica del 25 Aprile. In tale monologo programmato dai Rai 3, l’intellettuale avrebbe fatto un intervento sulla Festa della Liberazione, parlando del suo significato storico e sociale.