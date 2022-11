Raina Kabaivanska, chi è il marito Franco Guandalini: età, carriera, figlia, tutto sul farmacista

Ci siamo, tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno! Anche quest’oggi Serena Bortone è pronta a regalare un momento di gioia e relax ai propri telespettatori! Come sempre, a partire dalle 14 su Rai 1 saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche Rajna Kabaivanska, noto soprano, molto famosa in Italia, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. E all’amore per il marito Franco Guandalini.

Cosa sappiamo su Franco Guandalini

Franco Guandalini è un regista modenese legato alla cantante lirica Raina Kabaivanska. Dal loro amore è poi nata una figlia che non sembra aver ereditata dalla madre la passione per il teatro, com’è la stessa Raina a dichiarare in un’intervista al Corriere della Sera: ‘Mia figlia, invece, quando aveva solo tre anni mi guardò negli occhi e mi disse: io detesto il teatro. Una volta la portai con me in uno spettacolo a Trieste, e nell’ultimo atto dovevo morire. Da un palco sentii chiaramente che gridava “mamma”. Probabilmente odiava il teatro perchè soffriva troppo”.

La storia d’amore con Rajna Kabaivanska

Nel 1969 il soprano ha conosciuto Franco Guandalini, in arte Franco Rossi, giovane regista operistico all’epoca assistente di Giorgio De Lullo. Oggi l’uomo, che è suo marito, è un collezionista d’arte e farmacista a Modena, dove la famiglia vive. Dal loro amore è nata Francesca, chiamata così per l’opera di Zandonai, che è una dottoressa in archeologia. Ben lontana dal teatro e dalla musica lirica.

Il libro del nipote Carlo Bordone

Franco Guandalini, in arte Franco Rossi, è nato a Modena nel 1929. E la sua vita, tra arte e lavoro, è stata raccontata in un libro uscito per il Dondolo dal nipote e artista Carlo Bordone. Lui ha ripercorso tutta la vita dello zio al fianco di personaggi come Franca Valeri, Luchino Visconti, Federico Fellini.

“Franco è una persona colta, con grande istinto per la musica, un grande appassionato d’arte. Lui è stato un grande dilettante, nel senso alto del termine. Ha sempre avuto grandi interessi e qualità, preferendo però mantenere un altro mestiere, quello di farmacista” – ha detto il nipote in un’intervista di Rosaluna Capucci. Un grande uomo, che è stato da sempre al fianco della moglie Rajna, soprano che ha trovato successo anche e soprattutto in Italia. Ma era impossibile, d’altra parte, voltare le spalle al suo talento. Che resta, così come tutti i suoi grandi lavori.