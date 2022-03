Raluca Rebedea: chi è, età, vita privata, che lavoro fa, Instagram, figli, tutto sulla moglie di Walter Zenga

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend di Canale 5 con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, anche l’ex calciatore Walter Zenga, uno dei migliori portieri italiani di tutti i tempi. Conosciamo meglio quella che sembra ormai, a tutti gli effetti, l’ex moglie.

Chi è l’ex moglie Raluca di Walter Zenga

Raluca Rebedea è la terza moglie di Walter Zenga e dalla loro unione sono nati due splendidi figli. Raluca, classe 1981, è nata in Romania e qui è un volto noto della televisione. Ha condotto un programma dedicato ai problemi di coppia, ma ormai da anni vive a Dubai con Walter e qui lavora come travel blogger. Forse, però, è meglio declinare il verbo al passato perché tra i due la storia sembra ormai giunta al capolinea.

Matrimonio, figli e vita privata

Walter e Raluca, si sono sposati nel 2005 e hanno due figli: Samira nata nel 2009 e Walter Jr nato nel 2012.

Perché è finita la storia d’amore

Raluca Rebedea pare sia ormai l’ex moglie, la terza, di Walter Zenga, ex portiere dell’Inter e della Nazionale. Il calciatore ha divorziato da lei dopo ben 14 anni di matrimonio: i due, come anticipato, sono convolati a nozze nel 2005 e dal loro amore sono nati due splendidi figli. Nell’ottobre dello scorso anno Zenga su Instagram aveva parlato del divorzio dalla moglie, post poi subito rimosso: ‘La vita è piena di sorprese. Confermo ora, qui, in modo da non lasciare spazio ad altre interpretazioni. Ho già chiesto il divorzio presso il tribunale di Dubai’ – aveva spiegato.

Instagram

Raluca su Instagram è molto seguita. Con il suo account (@ralucazenga.travels) vanta 66,5 mila followers.

Chi è Walter Zenga

Walter Zenga è nato a Milano il 28 aprile del 1960 ed è un ex portiere e ora allenatore di calcio. Ha legato il proprio nome all’Inter: con questa squadra Walter ha disputato 473 incontri, ha vinto uno scudetto, una Supercoppa italiana e due Coppe UEFA. In nazionale ha totalizzato 58 presenze e ha preso parte a due campionati del mondo e a un campionato d’Europa. E’ stato, tra le altre cose, eletto portiere dell’anno IFFHS per tre volte consecutive e si è classificato terzo in altre due occasioni. Da allenatore, invece, Zenga ha vinto un campionato romeno con la Steaua Bucarest e un campionato serbo-montenegrino e una coppia di Serbia e Montenegro con la Stella Rossa.