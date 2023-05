Ranieri di Monaco: chi era, età, carriera, come è morto, moglie e figli

Cento anni fa nasceva il Principe Ranieri di Monaco, sovrano reggente del Principato per quasi 56 anni. Di lui si parlerà a Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone in onda tutti i giorni dalle ore 14.00 su Rai 1. Diciotto anni fa, esattamente il 6 aprile del 2005, morì all’età di 81 anni dopo che un progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Il Principe balzò alle cronache, rosa in questo caso, anche per la sua storia d’amore con la celebre attrice americana Grace Kelly, terminata improvvisamente a causa della morte di quest’ultima a seguito di un incidente stradale. La sua morte, nonostante la risonanza mediatica che di solito suscitano tali notizie, passò un po’ in secondo piano poiché sopraggiunse quasi in contemporanea con la scomparsa di Papa Giovanni Paolo II.

Ranieri III di Monaco, ascesa e carriera politica

Il suo insediamento al trono risale al 9 maggio 1949, quando il principe Ranieri III succedette a suo nonno, il principe Luigi II perché cinque anni prima la principessa ereditaria Charlotte, figlia di Luigi II, autorizzata dal principe sovrano, aveva rinunciato in favore del figlio al suo titolo di Principessa ereditaria di Monaco. Ranieri lavorò assiduamente nei primi anni di Governo per recuperare l’antico lustro del Principato dopo gli scandali, soprattutto finanziari, perpetrati dalla madre e che avevano pesantemente dilapidato le finanze statali. Negli ultimi anni della sua vita, anche a causa della sua forte propensione al fumo (fumava circa 60 sigarette al giorno secondo alcune fonti), la salute del principe Ranieri III andò lentamente declinando. Fino alla sua morte, arrivata nel 2005.

Patrimonio Ranieri di Monaco

Si stima che il patrimonio privato di Ranieri raggiunse i 2.000.000.000 di euro poco prima della sua morte. I suoi possedimenti includevano il palazzo del principe di Monaco, il castello di Marchais vicino a Parigi, un jet privato, uno yacht, fino ad arrivare ad una collezione di 180 veicoli di automobili d’epoca nonché una delle collezioni di francobolli più preziose al mondo. Infine vanno citati anchei dividendi della Société des bains de mer che, tra le altre cose, gestisce il famoso casinò di Monte Carlo.

Com’è morto Ranieri di Monaco, malattia

Le sue condizioni di salute peggiorarono specie negli ultimi tre anni della sua vita. Già il primo aprile del 2005 il Palazzo annunciò che le speranze di ripresa del Principe Reggente erano pressoché minime. A distanza di qualche giorno poi, il 6 aprile di quello stesso anno, Ranieri di Monaco si spense. A lui è succeduto il figlio Alberto.

La vita privata del Principe Ranieri

Il suo vero nome completo era, in francese, Rainier Louis Henri Maxence Bertrand de Grimaldi. Ranieri nacque a Monaco, figlio secondogenito del conte Pierre de Polignac, e di sua moglie, la principessa ereditaria Charlotte Grimaldi, duchessa del Valentinois, il 31 maggio 1923. La madre di Ranieri era l’unica figlia del principe Luigi II di Monaco e della sua amante, Marie-Juliette Louvet, legittimata successivamente alla sua nascita, in quanto il matrimonio del padre era morganatico, e poi designata quale erede al trono di Monaco. Il padre di Ranieri, esponente dell’aristocrazia francese e nipote di Jules de Polignac, ultimo ministro di Carlo X di Francia, venne creato Principe Grimaldi con l’Ordonnance souveraine del 18 marzo 1920. Ranieri aveva anche una sorella, la principessa Antonietta Grimaldi, baronessa di Massy, una figura divenuta impopolare negli anni a corte in quanto reclamò più volte i diritti che le sarebbero derivati dalla primogenitura, a tal punto che la principessa Grace Kelly fu costretta a ordinarle di lasciare il paese.

La storia d’amore con Grace Kelly

Nel corso del suo lungo regno le notizie e il gossip sulle sue storie sentimentali ne hanno accompagnato il percorso di vita. Dall’attrice Gisele Pascal, con la quale avrebbe dovuto perfino sposarsi, a Marilyn Monroe. Poi il matrimonio arrivò, con un’altra attrice, Grace Kelly nel 1956, che venne ribattezzato come il “rito del secolo” (fu trasmesso anche in televisione con uno share stellare). La coppia ebbe tre figli, Alberto, Stephanie e Carolina: poi, nel 1982, l’attrice morì in un drammatico incidente stradale.