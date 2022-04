Raoul Bova: chi è, età, carriera, curiosità, vita privata, Rocio Munoz Morales

Domenica In. Siamo agli sgoccioli oramai, è già tutto allestito e pronto per una nuova avvincente puntata in compagnia di Mara Venier e il suo salotto domenicale: Domenica In. Anche per oggi sono previsti tantissimi ospiti dalle biografie tutte da scoprire ed indagare. Si apriranno davanti alle telecamere del programma svelando tutto quello che non avreste mai potuto sapere. Tra i tanti anche l’affascinante Raul Bova. Scopriamo meglio il suo profilo.

La biografia: i primi anni da sportivo

Raoul Bova è nato a Roma il 14 agosto del 1971 da genitori di origini calabresi e campane. Dopo essersi diplomato all’Istituto Magistrale Jean-Jacques Rousseau, Raoul si è iscritto all’ISEF, ma ha abbandonato gli studi prima della fine dei corsi. Nel frattempo ha cominciato la sua carriera sportiva nella piscina dell’Aurelia Nuoto e a 15 anni ha vinto il campionato italiano giovanile nei 100 metri dorso. A 21 anni Raoul ha prestato il servizio militare nel corpo dei Bersaglieri, dove ha esercitato l’incarico di istruttore di nuoto.

Gli esordi nella televisione

Nel 1991 ha iniziato la sua carriera televisiva come aiutante del programma Scommettiamo che…?, ma ha esordito nel 1992 sul grande schermo con una piccola parte. Il primo ruolo da protagonista Raoul Bova lo ha ottenuto con il film di Carlo Vanzina, Piccolo grande amore. Da lì un successo dopo l’altro, ma non solo in Italia: Raoul, infatti, ha lavorato anche in alcune produzioni negli USA, ma lo vedremo in seguito.

Un primo grande ruolo da protagonista, Raoul lo ottiene grazie al film del 1993 di Carlo Vanzina Piccolo grande amore (dove, curiosità per i fan, è stato doppiato, per la prima ed unica volta in carriera, da Fabrizio Manfredi). Qui aveva il ruolo del bello ed affascinante Marco, un istruttore di surf che va alla conquista della bella principessa straniera.

Il successo e l’arrivo negli States con Alien vs Predator

Successivamente, nel 1996 inizia la sua carriera ”poliziesca” con Palermo Milano solo andata, diretto da Claudio Fragasso, dove ha il ruolo del commissario Nino Di Venazio. Da qui inizia la sua vera popolarità, grazie anche alla collaborazione con Giancarlo Giannini, così come grazie al film La Lupa, tratto dal romanzo di Giovanni Verga e diretto da Gabriele Lavia. Da quel momento in poi, la sua carriere sarà tutta in discesa verso il successo nazionale ed internazionale.

Dopo l’esordio poliziesco in Italia, inizia a lavorare anche in alcune produzioni degli USA. Precisamente, nel 2002 Avenging Angelo con il mitico Sylvester Stallone, poi nel 2003 in Sotto il sole della Toscana assieme a Diane Lane e, inoltre, nel 2004 in qualità di co-protagonista nello spettacolare Alien vs Predator.

La vita privata, gli amori e i figli

Raoul Bova è stato fidanzato con l’attrice Romina Mondello, ma nel 2000 ha sposato la veterinaria Chiara Giordano, figlia del rinomato avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Page. La coppia ha due figli: Alessandro Leon, nato nel 2000, e Francesco, nato nel 2001.

Nel 2013 i due si sono separati, e nello stesso anno, l’attore ha iniziato una relazione con l’attrice e modella spagnola Rocio Munoz Morales, conosciuta sul set del film Immaturi-Il viaggio. Nel 2015 è nata la loro figlia, Luna, e nel 2018 la loro seconda figlia, Alma. Mentre la sua ex moglie Chiara, ora, sembrerebbe essere sposata con il ballerino Andrea Evangelista, il quale è più di giovane di lei di almeno 15 anni. Per chi non avesse colto, il ballerino fa parte proprio dell’organico di Domenica In, oltre che essere impegnato nello studio de I Fatti Vostri. Alcune voci di gossip sembrano affermare che proprio nella scorsa estate Raoul e la sua attuale compagna spagnola abbiano trascorso alcuni giorni in Puglia, in cerca di una giusta location per poter portare a compimento le loro nozze.

