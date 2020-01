Ray Abruzzo arriva in Italia per il film “Sidus”

Ray Abruzzo, attore di origini siciliane e interprete di tante famosisime serie americane (I Soprano, Dinasty, The Practice, Doctor House), verrà in Italia a febbraio per le riprese del film “Sidus”, ispirato alla delicata storia personale e professionale della stilista Cinzia Diddi. La determinazione e il sogno di una donna che, sin da bambina immaginava il suo futuro nell’arte. Amore, sogni e speranze, desideri…

Il primo ciak di “Sidus” è previsto nella prima settimana di Febbraio. Sidus sarà diretto da Stefania Rossella Grassi, tratto da un soggetto della stessa Grassi e co-sceneggiato insieme al collega, Tommaso Scutari.

Anche questo progetto, come l’opera prima di Stefania Rossella Grassi, “Preludio”, è realizzato per uno scopo benefico, quello di aiutare le Associazioni a Tutela dei Bambini, prima tra tutte, I Bambini Dharma, (Neonati abbandonati alla nascita dai genitori, Piccoli che arrivano in ospedale a seguito di maltrattamenti e Bambini disagiati ricoverati nell’area pediatrica).