Raz Degan: chi è la compagna Cindy Stuart? Età, lavoro, Instagram

Raz Degan attore, regista ed ex modello israeliano vive, ormai da quattro anni la sua storia d’amore con Cindy Stuart. In tante occasioni i due sono stati paparazzati insieme, anche se della compagna dell’ex modello si sa davvero poco.

Raz Degan e Cindy fanno coppia fissa da quattro anni

Unica cosa certa è che Raz Degan e Cindy, meglio conosciuta dal pubblico come Stuart, fanno coppia fissa dal 2019. Ancor prima che la storia diventasse ufficiale i due sono stati fotografati insieme anche per le strade di Roma. Un sentimento cresciuto con il trascorrere del tempo e che, per ammissione dell’attore, si sarebbe rafforzato durante il periodo del lockdown.

Il mistero sulla nuova compagna dell’ex modello

Già ospite in passato di Silvia Toffanin a Verissimo, Raz era stato interrogato per conoscere il dettagli di questa nuova storia d’amore. Domande alle quali aveva risposto sottolineando che non era il caso di parlare della vita privata di terze persone, ma precisando: ‘Per ora sto bene’.

Raz la chiama: ‘La mia sirena’

E con il trascorrere del tempo il legame deve essersi anche rafforzato, tenendo conto che il regista anche sui social, oltre che in foto pubbliche, viene spesso immortalato con Cindy, la sua compagna che lui definisce teneramente: ‘La mia sirena’.

Il ricordo della relazione con Paola Barale

Certo è che intorno a questa misteriosa donna c’è una grande curiosità, soprattutto in considerazione del fatto che Degan è l’ex storico di un volto amatissimo dal pubblico italiano: Paola Barale. Una relazione quest’ultima andata avanti dal 2002 al 2015.