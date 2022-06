Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni della prima puntata: I Tre Nipotini e la parola vincente di stasera

Reazione a Catena 2022. Torna il classico appuntamento con il gioco dedicato alle parole più amato di sempre! Dopo l’Eredità, il programma Reazione a Catena — come di consueto condotto da Marco Liorni — è pronto ad allietare la serata dei telespettatori.

Anche questo pomeriggio sono state due le squadre che si sono sfidate a colpi di parole: I Tre Nipotini e i Mascalzoni. Ma, le regole del gioco impongono che solo una di loro vada dritta dritta al match finale. Lo step conclusivo è stato conquistato dal trio dei ‘Tre Nipotini’.

Reazione a Catena 2022: al rush finale i Tre Nipotini

La squadra dei ‘Tre Nipotini’ arriva al rush finale con la lauta somma di 119mila €. I tre talentuosi partecipanti, Andrea, Vanessa e Michele partivano da 79mila € e, con punti e bonus accumulati, sono arrivati alla sfida conclusiva con la bellezza di 119mila € totali.

Durante la puntata, il trio si è mostrato da subito affiatato e ben bilanciato. Basti pensare che i ragazzi sono riusciti ad arrivare allo step finale quasi con l’intera cifra accumulata durante la partita, ovvero 119mila€. Tuttavia, durante lo step finale hanno deciso di utilizzare il bonus, dimezzando la cifra di partenza che è arrivata a 59.500€. Cifra comunque ragguardevole e preziosa durante la scelta dell’ultima, fatidica parola!

La parola vincente di questa sera è…

Attimi concitati per il giovane trio che doveva indovinare una parola che iniziava per SE e terminava per E. Dopo qualche legittima esitazione e dei costruttivi confronti, la squadra ha preso coraggio e ha detto quale era per loro la parola vincente.

Va ricordato che la parola precedente era Impressione mentre quella seguente Puzza. Mancava dunque il tassello finale che secondo I Tre Nipotini poteva essere Sentore.

Il ragionamento dei ragazzi non ha fatto una piega e si sono subito dimostrati convinti della loro scelta. C’è da dire che avevano ragione, infatti la parola che unisce impressione e puzza è proprio sentore e i Tre Nipotini si aggiudicano questa prima puntata dell’edizione 2022 di Reazione a Catena portandosi a casa la bellezza di 59.500 €! Bravi ragazzi!