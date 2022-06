Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni della seconda puntata: le ”Fuoriclassiche” e la parola vincente di stasera

Reazione a Catena 2022. Torna anche oggi il classico appuntamento con il gioco dedicato alle parole più amato di sempre! Dopo l’Eredità, il programma Reazione a Catena — come di consueto condotto da Marco Liorni — è pronto ad allietare la serata dei telespettatori prima dell’ora di cena. Anche questo pomeriggio sono state due le squadre che si sono sfidate a colpi di parole: i ”Tre Nipotini” contro le ”Fuori classiche”. Vediamo come è andata!

I Tre Nipotini VS le Fuoriclassiche

Ma, le regole del gioco impongono che solo una di loro vada dritta dritta al match finale. Lo step conclusivo è stato conquistato dal trio dei ‘Le Fuoriclassiche’, dopo un match davvero molto combattuto ed intenso sono riuscite a scalzare dal trono i campioni in carica della prima puntata.

Reazione a Catena 2022: al rush finale le ”Fuoriclassiche”

La squadra dei ‘Tre Nipotini’ arriva al rush finale con la lauta somma di 127mila €. Le talentuose partecipanti, Alessia, Linda e Teodora si confermano così per il gioco finale del programma con tutta la loro grinta ed il loro entusiasmo. Durante la puntata, il trio si è dimostrato agguerrito e pronto a vincere, nonostante la strenua resistenza delle dei ”Tre Nipotini”.

La parola vincente di questa sera è…

Attimi concitati per il giovane trio di ragazze, che doveva indovinare una parola che iniziava per CI e terminava per O. Dopo qualche legittima esitazione e dei costruttivi confronti, la squadra ha preso coraggio e ha detto quale era per loro la parola vincente.

Va ricordato che la parola precedente era ”Chiuso”, e le ragazze non hanno comprato la seconda parola. Mancava dunque il tassello finale che secondo le ”Fuoriclassiche” poteva essere Circuito, senza neanche pensarci troppo. Il ragionamento dei ragazzi non ha fatto una piega e si sono subito dimostrati convinti della loro scelta.

La parola di questa sera, però, era ”Circolo”, mentre il terzo elemento non acquistato era movimento. Peccato, perché non sono riuscite a portare a casa il magro bottino racimolato di 497 euro. Ma domani è un altro giorno, e chissà!