Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni di domenica 3 luglio: I Dammi il La, montepremi e parola vincente di oggi

Reazione a Catena 2022. Torna puntuale anche oggi, domenica 3 luglio, su Rai 1 il quiz Reazione a Catena, tra i più amati dell’estate. Anche in questa domenica l’appuntamento è sempre lo stesso: quello con l’imperdibile programma estivo di Rai 1 che fa allenare la mente. E allora, a partire dalle 18:45, ecco il game show che piace a grandi e piccini.

Grazie al garbo e alla simpatia del conduttore Marco Liorni, il programma appassiona migliaia e migliaia di telespettatori per poi dare la linea agli aggiornamenti del TG1 in diretta. Protagoniste dell’amato quiz sono due squadre, pronte a sfidarsi a colpi di parole per provare a portarsi a casa il montepremi finale!

Reazione a Catena 2022: i “Dammi il La” vs le “Fuori dal Comune”

Le regole sono sempre le stesse, la sfida è sempre agguerrita: come sempre, solo uno dei due gruppi, uno tra i “Dammi il La” e le “Fuori dal Comune”, andrà dritto dritto al match finale. E avrà, quindi, l’opportunità di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della serata.

Durante l’ultimo spareggio tra le due squadre, ad avere la meglio sono stati i “Dammi il La”, che si sono confermati campioni ancora una volta, battendo le avversarie nell’ultimo gioco, indovinando solo 12 parole, che sono però state sufficienti a battere le loro sfidanti, che hanno chiuso con 4 parole. E ora sono pronti a sfidare la sorte!

Con quale montepremi si sono presentati

Come dicevamo lo step conclusivo è stato conquistato dal trio de i “Dammi il la” che proveranno a sfidare la sorte indovinando la parola finale! All’ultima catena si sono presentati con 110.000 mila euro: riusciranno a portarsi a casa questa somma?

I tre ragazzi hanno confermato il loro feeling e la loro bravura. Sapranno i campioni a vincere l’emozione dimostrata nella puntata d’esordio e conquistare anche il montepremi in palio?

Ecco che la parola vincente emersa durante l’ultima catena sta per essere svelata. Non prima però di aver chiarito la sequenza finale che per questa sera è stata composta da:

Nozze

Argento

Secondo

Fine

Conto

Acceso

Corna

Lumaca

Passo

Pari

Numero

Ecco allora le ultime parole dell’ultima catena di stasera: Numero – TA – A

I ragazzi sono arrivati con un montepremi di 1.719. Dopo essersi consultati tra di loro, non hanno voluto comprare comprato il terzo elemento, che era “SCORCIATOIA”. Hanno invece preferito dare subito la risposta, dicendo la prima parola che era venuta loro in mente, “TARGA”.

Alla fine la parola da indovinare era invece “TAGLIA”. I campioni non hanno quindi vinto il montepremi. Si devono perciò accontentare di tornare domani, sperando che vada meglio.