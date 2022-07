Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni di giovedì 7 luglio: I Dammi il la, montepremi e parola vincente di stasera

Reazione a Catena 2022. Torna puntuale anche oggi, giovedì 7 luglio, l’immancabile appuntamento con il game quiz più amato e seguito dell’estate! Manca davvero poco all’inizio dell’amata trasmissione che, come di consueto, va in onda su Rai 1 a partire dalle 18.45.

Al timone troviamo ancora una volta l’abile Marco Liorni che, con il suo garbo e la sua gentilezza, prima di dare la linea al Tg1 è pronto ad allietare il pomeriggio di numerosi telespettatori. Protagoniste del game show che fa allenare la mente e che diverte grandi e piccini, sono — come al solito — due squadre. Le loro armi? Le parole che usano per cercare di portarsi a casa il montepremi finale.

Reazione a Catena 2022: “I Dammi il La” vs “Non lo so”

Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita! Infatti sono una delle due squadre tra i Dammi il la e i Non lo so, potrà giungere al match finale tentando la fortuna e portandosi a casa il montepremi accumulato nel corso della trasmissione.

Nell’ultimo spareggio tra le due squadre, ad avere la meglio sono stati i Dammi il La che si sono così confermati campioni anche questa sera, battendo gli avversari nell’ultima catena con un totale di 15 parole. Ora I Dammi il La volano dritti dritti alla mance finale, saranno pronti a tentare il tutto per tutto?

Con quale montepremi si sono presentati

Come dicevamo lo step conclusivo è stato conquistato dal trio de I Dammi il La che ora sono pronti ad un’altra incredibile e frizzante sfida! Il montepremi accumulato durante il gioco era di 120mila euro. I ragazzi si porteranno a casa l’intera somma o ci saranno degli incidenti sul loro brillante percorso?

Resta indiscussa la bravura e il feeling del trio che adesso sta davvero tentando il tutto per tutto. La posta in gioco è alta e, come sempre, potranno far uso anche di due jolly per non dimezzare l montepremi. Non ci resta che rimanere sintonizzati per vedere come finirà!

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parolae che quest’oggi era composta da:

chiesa

casa

mia

romagna

liscio

olio

tela

ragno

guadagno

margine

bordo

personale

difesa

Razione a Catena 2022: la parola vincente è…

L’ultima catena da indovinare per il trio de I Dammi il la era composta: difesa, parola segreta (Te…e) e terzo elemento (cacciatore). Al rush finale i ragazzi sono arrivati con 3.500 euro, poi però hanno deciso di comperare il terzo elemento dimezzando il montepremi e arrivando così a 1.750 euro.

Cosa unisce Difesa e Cacciatore? Anche i telespettatori a casa sono immersi nelle elucubrazioni e dopo un costruttivo confronto i campioni hanno deciso di tentare la sorte con la parola Terre. Però, la parola vincente di questa sera è: Teste. Oggi la fortuna non è stato dallo loro parte ma domani è un altro giorno e potranno riprovarci!