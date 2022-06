Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni di martedì 14 giugno: i Tre Gemelli e la parola vincente di oggi

Reazione a Catena 2022. Torna, come ogni sera, l’ appuntamento classico e imperdibile con il quiz game di Rai 1, quello che allena la mente. Alla conduzione Marco Liorni, che è pronto ad allietare la serata dei telespettatori prima dell’ora di cena. Protagoniste, invece, due le squadre che si ‘sfideranno’ a colpi di parola: “I Tre Gemelli” contro i ”Venti e Tre” . Vediamo com’è andata!

I Tre Gemelli Vs NOME DEL GRUPPO

Le regole sono sempre le stesse, la sfida è sempre agguerrita perché solo uno dei due ‘gruppi’ va di diritto al match finale, quello che potrebbe consentire alla squadra di vincere, di indovinare la parola corretta e portare a casa un bel montepremi.

Durante lo spareggio finale tra i “Venti e Tre” e i “Tre Gemelli“, ad avere la meglio sono stati quest’ultimi: il trio della Brianza si conferma pertanto campione!

Va detto che il match era davvero molto equilibrato: entrambe le squadre erano infatti affiatate e con una bell’intesa! Tuttavia e dopo alcuni ammonimenti per aver pronunciato dei telegrammi, i Venti e Tre non sono riusciti a battere i campioni in carica che volano dritti dritti allo step finale!

Reazione a Catena 2022: al rush finale i Tre Gemelli

Come dicevamo, lo step conclusivo è stato conquistato dal trio dei “Tre Gemelli” che, anche per questa sera, si confermano campioni in carica!

Il trio brianzolo arriva alla conclusione di questa puntata con la bellezza di 134mila euro. Ai 92mila iniziali vanno infatti aggiunti i 30mila guadagnati nel corso del gioco. Riusciranno i tre ragazzi ad indovinare la parola vincente?

Qual è la parola vincente e il montepremi

Attimi concitati per il giovane trio di ragazzi che doveva indovinare una parola che iniziava per PI e terminava per A. I ragazzi sono arrivati al rush finale con 8.375 euro, somma che rappresentava il valore della parola vincente.

Dopo qualche legittima esitazione e dei costruttivi confronti, i giovani hanno comprato il terzo elemento dimezzando la somma inziale ed arrivando a 4.188 euro. Va ricordato che la parola inziale era COMPARSA mentre la successiva CINTURA. I campioni hanno provato a sfidare la sorte con la parola PICCOLA.

Ma la sorte questa sera non è stata con loro in quanto la parola indicata non era quella vincente, rappresentata invece dal termine PIOMBATA.