Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni di oggi 10 giugno: i Tre Gemelli e la parola vincente di stasera

Reazione a Catena 2022. Torna anche oggi il classico appuntamento con il gioco dedicato alle parole più amato di sempre! Dopo l’Eredità, il programma Reazione a Catena — come di consueto condotto da Marco Liorni — è pronto ad allietare la serata dei telespettatori prima dell’ora di cena. Anche questo pomeriggio sono state due le squadre che si sono sfidate a colpi di parole: le “Fuoriclassiche” e i “Tre Gemelli” . Vediamo com’è andata!

Leggi anche: Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni di oggi 9 giugno: le ”Fuoriclassiche” e la parola vincente di stasera

Le Fuoriclassiche Vs i Tre Gemelli

Le regole del gioco impongono che solo una di loro vada dritta dritta al match finale. La partita è molto equilibrata ed entrambe le squadre sono in gamba. Tuttavia, le Fuoriclassiche non ce l’hanno fatta, a mandarle fuori strada — durante lo spareggio finale — alcune parole pronunciate dopo il gong.

Reazione a Catena 2022: al rush finale i Tre Gemelli

Lo step conclusivo è stato pertanto conquistato dal trio dei Tre Gemelli: Andrea, Lorenzo e Daniele! I talentuosi ragazzi sono originari della Brianza e sono arrivati al rush finale con la bellezza di 108mila euro. Ora, concorrono per portarsi a casa la lauta somma cercando di indovinare la parola vincente, ce la faranno?

La parola vincente di questa sera è…

Attimi concitati per il giovane trio di ragazzi che doveva indovinare una parola che iniziava per F e terminava con la O. Dopo qualche legittima esitazione e dei costruttivi confronti, i ragazzi hanno deciso di utilizzare i bonus e comperare le parole, mossa questa che ha però diminuito la somma del loro montepremi. Quest’ultimo è infatti passato da 108mila a 54mila euro.

Va ricordato che la parola precedente era “Gallo” mentre la successiva “Aperto”. I nuovi campioni hanno provato a sfidare la sorte con la parola Francia.

Tuttavia era sbagliata. Infatti, la parola di questa sera era “Franco”, come ha poi chiaramente spiegato il conduttore. Quindi i ragazzi non sono riusciti a portare a casa il bottino ma sono comunque stati molto bravi nel destreggiarsi durante il corso della puntata e domani ci proveranno di nuovo, in bocca al lupo!