Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni di oggi: Le Piante Grasse, parola vincente, montepremi di venerdì 17 giugno 2022

Reazione a Catena 2022. Tutto pronto per l’appuntamento su Rai 1 con Reazione a Catena, il programma dell’estate che fa allenare la mente e che, ormai da settimane, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. La trasmissione, infatti, tiene compagnia al pubblico fino a quando non viene data la linea in diretta al TG1 con l’ultima attualità.

Alla conduzione Marco Liorni, mentre protagonisti sono due gruppi: sicuramente ci saranno i campioni di ieri, i Tre Gemelli, che dovranno sfidare un altro trio: riusciranno ad arrivare anche stasera all’ultima catena e a tentare la fortuna?

I Tre Gemelli contro Le piante grasse

I Tre Gemelli, anche ieri sera, si sono confermati campioni e oggi se la dovranno vedere contro Le piante grasse. Le regole, come ormai si sa, sono sempre le stesse: indovinare le parole, essere veloci e in sintonia per un’intesa vincente. L’obiettivo resta uno: portarsi a casa il montepremi finale!

Durante lo spareggio finale tra le “Piante Grasse” e i “I Tre Gemelli“, ad avere la meglio sono state “Le piante grasse” che spodestano così dal trono i campioni che fino a questa sera avevano praticamente dominato tutte le puntate.

Reazione a Catena 2022: con quale montepremi si sono presentati

Come dicevamo, lo step conclusivo è stato conquistato dal trio de “Le Piante Grasse“. Il trio è arrivato alla fine di questa puntata, quella di venerdì 17 giugno, con la bellezza di 92.000 euro.

Qual è la parola vincente di stasera

Ecco allora la parola vincente emersa dall’ultimo gioco, l’ultima catena. Non prima però di aver svelato la sequenza che per questa sera è stata composta da:

E’ debole

Carne

Ferri

Maglia

Rosa

Spine

Attaccare

Bottone

Tasto

Pausa

Caffé

Corretto

Giusto

Ecco allora le ultime tre parole dell’ultima catena di stasera: “Giusto, parola segreta, terzo elemento”. Le piante grasse hanno deciso di comprare il terzo elemento, “isole“, arrivando così a giocare per un montepremi finale di 11.500 euro.

La parola scelta dal nuovo trio di campioni è quindi stata: “Salomone“. E la parola vincente di stasera è proprio “Salomone”! Partono alla grande così i nuovi campioni portandosi a casa il montepremi.