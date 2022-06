Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni: I Pecorella, montepremi e parola vincente di lunedì 20 giugno

Reazione a Catena 2022. Torna anche oggi, lunedì 19 giugno, l’imperdibile appuntamento con il programma dell’estate di Rai 1, il quiz game che da sempre appassiona migliaia e migliaia di telespettatori.

Tra parole da indovinare, catene musicali e molto altro, a giocare — come sempre — due squadre per un totale di 6 concorrenti.

Ma solo un trio però riuscirà a raggiungere l’intesa vincente e, quindi, ad arrivare alla parte finale della trasmissione, prima che il conduttore Marco Liorni dia la linea al TG1.

Nella puntata di oggi a sfidarsi ci sono: Le Piante Grasse e i Pecorella, vediamo com’è andata e chi si è guadagnato la battaglia finale!

Reazione a Catena 2022: Le Piante Grasse vs I Pecorella

Nella puntata di oggi i campioni in carica, Le Piante Grasse, non sono riusciti ad arrivare allo step finale che è stato invece conquistato dal trio I Pecorella: Nunzia, Ciro e Francesca riusciranno ad indovinare la parola vincente di stasera? Non ci resta che scoprirlo!

Con quale montepremi si sono presentati

Come dicevamo, lo step conclusivo è stato conquistato dal trio de I Pecorella che sono pertanto i nuovi campioni in carica. Nunzia, Ciro e Francesca sono arrivati al tassello finale con un montepremi non da poco! Partivano infatti dalla bellezza di 81mila euro e sono poi arrivati a 121 mila euro, una bella base per sfidare la sorte!

La parola vincente di questa sera è…

Ecco allora la parola vincente emersa dall’ultima catena. Non prima però di aver svelato la sequenza che per questa sera è stata composta da:

CALDO

QUADRETTI

PEDONI

JUVENTUS

GIORNATA

BESTIA

MOSTRA

Il trio doveva indovinare una parola che iniziava per ES e terminava per A. Va detto che la parola iniziale era Mostra e quella finale Buccia.

Dopo dei costruttivi confronti e qualche esitazione, il trio ha deciso di sfidare la sorte con la parola Esterna ed avevano ragione! La parola vincente di questa sera è proprio esterna ed i Pecorella si sono portati a casa un montepremi di 15.125 euro!