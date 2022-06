Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni: Le Piante Grasse, montepremi e parola vincente di domenica 19 giugno 2022

Reazione a Catena 2022. Torna, anche di domenica, l’appuntamento imperdibile con Reazione a Catena, il programma di Rai 1 dell’estate, il quiz game che da sempre appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra parole da indovinare, catene musicali (e non solo): a giocare, come sempre, due squadre, per un totale di 6 concorrenti: solo un trio, però, riuscirà a raggiungere l’intesa vincente e, quindi, ad arrivare alla parte finale della trasmissione, prima che Marco Liorni, che è alla conduzione, dia la linea in diretta al TG1.

Nella puntata di ieri i trio de Le Piante Grasse, si sono confermati campioni, ma non sono riusciti a vincere il montepremi finale. Oggi,

Le Piante Grasse contro Le notti in bianco

Le Piante Grasse, nella puntata di ieri sera sono riusciti a battere il trio de i “Patacca” e a confermarsi campioni, ma oggi se la dovranno vedere contro “Le Notti in Bianco“. Le regole, come ormai si sa, sono sempre le stesse: indovinare le parole, essere veloci e in sintonia per un’intesa vincente. L’obiettivo resta uno: portarsi a casa il montepremi finale!

Durante lo spareggio finale tra le “Piante Grasse” e le “Notti in Bianco“, ad avere la meglio sono state le “Piante Grasse” che sono così riuscite ad arrivare all’ultima catena, quella che consente di portarsi a casa il montepremi, con una cifra di 105 mila euro all’ultima catena.

Reazione a Catena 2022: con quale montepremi si sono presentati

Come dicevamo, lo step conclusivo è stato conquistato dal trio de “Le Piante Grasse“, che si riconfermano campioni. Il trio è arrivato alla fine di questa puntata, quella di domenica 19 giugno, vincendo però un montepremi davvero esiguo: tra errori fatti e lettere comprate, sono riusciti a portare a casa solo 821 euro.

Qual è la parola vincente di stasera

Ecco allora la parola vincente emersa dall’ultimo gioco, l’ultima catena. Non prima però di aver svelato la sequenza che per questa sera è stata composta da:

DENTI

LATTE

POLVERE

PIUMINO

IMBOTTITO

SANDWICH

UOMO

NUDO

OCCHIO

TESTA

CHIODO

FISSO

Alla fine, tra lettere comprate ed errori fatti, il montepremi si è ridotto a soli 821 euro. Ecco allora le ultime tre parole dell’ultima catena di stasera: “CHIODO – PERMANENTE – CASCO”.