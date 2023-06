Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: Andata e ritorno, montepremi e parola vincente di lunedì 19 giugno 2023

Torna stasera Reazione a catena – L’intesa vincente, il game show che nel periodo estivo sostituisce L’Eredità che ieri ha salutato i suoi telespettatori per tornare puntuale nella prossima stagione. Marco Liorni, per il quarto anno consecutivo, sarà al timone della trasmissione che prenderà il via a partire dalle 18:45 e fino al Tg1. Il format resta sempre lo stesso: due squadre composte ciascuna da tre concorrenti si contenderanno il montepremi attraverso una serie di giochi che metteranno alla prova l’intuito, la prontezza, la complicità, ma soprattutto la padronanza della lingua italiana.

Reazione a Catena lunedì 19 giugno 2023

Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita, sempre a ‘colpi di parole’ e di catene, anche musicali, da indovinare. A sfidarsi nella partita di esordio della trasmissione ci sono Andata e ritorno e Le clienti fisse. Solo una delle due squadre, come sempre, arriverà al match finale. Chi riuscirà a portarsi a casa il montepremi finale? E a non dimezzare?

Non resta che ritrovarsi puntuali davanti alla tv per vedere chi sarà, in questa serata di esordio del quiz game che accompagnerà i telespettatori fino al 31 ottobre, ad aggiudicarsi il titolo di campione. E i vincitori riusciranno a portarsi a casa l’intero montepremi? O dovranno dimezzare e rinunciare al bottino completo?

Con quale montepremi si sono presentati i campioni?

Lo step conclusivo è stato conquistato dunque dal trio Andata e ritorno, che ora cercherà di fare il possibile e di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della puntata, che ammonta a 124mila euro.

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

Tempi

Notte

Consiglio

Acquisti

On-line

Riunione

Carbonara

Guanciale

Morbido

Rotondo

San Giovanni

Decollato

Partito

Razione a Catena 2023: la parola vincente di stasera è…

Il montepremi con cui il trio è arrivato all’ultima parola è stato di 3.875 euro. L’ultima casa era così composta:

L’ultima catena era così composta: “Partito, Fo…e, terzo elemento“. Il trio ha deciso di acquistare il terzo elemento che è “Rosa”, scendendo così a 1.938 euro. I concorrenti hanno tentato la sorte con la parola “Fonte”. Sarà quella giusta? Purtroppo no, la parola corretta era “Formazione”.