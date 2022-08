Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: i Battirei, montepremi finale e parola vincente di giovedì 11 agosto 2022

Reazione a Catena 2022. Cambiano i mesi, le settimane, ma non l’appuntamento imperdibile dei telespettatori di Rai 1 che ogni giorno, a partire dalle 18.45, seguono Reazione a Catena, il quiz game dell’estate. Anche questa sera, come sempre, troveremo alla conduzione Marco Liorni, pronto a far allentare la mente del pubblico. E le due squadre: da una parte i campioni ‘I Sole e Luna’, dall’altra i nuovi sfidanti “i Battirei“. Chi di loro riuscirà a vincere e a portarsi a casa il montepremi accumulato?

Reazione a Catena 2022: “I Sole Luna” VS “NOME SQUADRA”

Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita, a ‘colpi di parole’. Tra una catena musicale e l’altra. E tra una parola da indovinare e l’altra. Solo una delle due squadre, come sempre, tra “I Sole Luna” e “i Battirei” arriverà al match finale. Riuscirà a vincere? Chissà…

Nell’ultima intesa vincente tra le due squadre, ad avere la meglio sono stati i “i Battirei”, che hanno indovinato 14 parole. Che gli hanno permesso così di aggiudicarsi il titolo di campioni.

Con quale montepremi si sono presentati i campioni?

Lo step conclusivo è stato conquistato dunque dal trio “i Battirei”, che ora cercherà di fare il possibile e di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della puntata, che ammonta a 150mila euro. Ci riusciranno? O dovranno riprovarci domani?

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

Quotidiano

Pane

Cassetta

Attrezzi

Carro

Grande

Bellezza

Maschera

Costume

Prova

Straccio

Canovaccio

Soggetto

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è…

L’ultima catena era così composta: soggetto, (parola mancante), parco. I campioni sono arrivati a fine gara con ben 37.500euro. Alla fine, dopo tante prove, hanno scelto la parola.. contenuto. Ed è proprio quella giusta!