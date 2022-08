Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: I Cocomeri, montepremi finale e parola vincente di sabato 20 agosto 2022

Reazione a Catena 2022. Eccoci arrivati al fine settimana. Ma anche il sabato si gioca: lo sanno bene gli appassionati di Reazione a Catena, appuntamento fisso per i telespettatori affezionati di Rai 1. Il quiz game dell’estate anche questa sera è pronto ad entrare nelle case degli italiani, tra una catena musicale e l’altra, per una sfida a colpi di parole. Alla conduzione Marco Liorni, mentre protagoniste sono due squadre: la squadra dei nuovi campioni, “I Cocomeri”, contro gli sfidanti, “I 3 in punto“.

Reazione a Catena 2022: “I Cocomeri” Vs ” “

Le regole del gioco ovviamente non cambiano. Anche oggi le due squadre si sfidano a ‘colpi di parole’, tra una catena musicale e l’altra. Ma, come ogni game che si rispetti, sarà solo una tra “I Cocomeri” e “I 3 in punto” ad arrivare alla sfida finale. Chi la spunterà? E soprattutto, la squadra vincente riuscirà a non dimezzare il montepremi, mantenendo intatto la cifra accumulata nel corso della serata?

Nell’ultima intesa vincente tra le due squadre, ad avere la meglio sono stati “I cocomeri”, che sono si confermano campioni: dimostreranno di avere intesa fino alla fine della gara?

Il montepremi finale

Lo step conclusivo è stato conquistato dunque dal trio dei “I cocomeri “, che ora cercherà di fare il possibile e di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della puntata, che ammonta a 132 mila euro. Ci riusciranno?

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

Scritto

Fonte

Acqua

Bocca

Aperta

Campagna

Fattore

Causa

Parte

Prendere

Largo

Consumo

Basso

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è…

L’ultima catena di questa sera era così composta: Basso – Co – O. I neo campioni hanno chiuso la catena con 8.250 euro, ma hanno deciso di dimezzare e scoprire il terzo elemento, che è Oggetto. Qual è la parola mancante? I Cocomeri, che giocano per 4.125 euro, hanno scelto “Costo“. La parola vincente era: “Contenuto“. Niente da fare, ci riproveranno domani. Che è un altro giorno!