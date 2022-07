Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: i Monelli, montepremi finale e parola vincente di sabato 30 luglio 2022

Lo step conclusivo è stato conquistato dunque dal trio de “i Monelli” come detto, che ora cercherà di fare il possibile e di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della serata. Ma qual è il montepremi con il quale si sono presentati i campioni? La cifra accumulata nel corso della puntata dal trio de è di 143 mila euro, un importo certamente non irrisorio per la scalata al montepremi finale.

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

Zampa

Elefante

Grande

Passo

Uomo

Azione

Set

Servizio

Camera

Singola

Unica

Rara

Merce

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è…

L’ultima catena da indovinare per il trio era così composta: Merce, (parola) e codice. Il valore dell’ultima parola per i campioni è di 143mila euro. Dopo dei costruttivi confronti e delle legittime esitazioni, i campioni hanno però deciso di comprare il terzo elemento, ovvero la parola “Codice”. Scelta questa che ha portato al dimezzamento dell’importo, arrivando a 71.000 euro. Quale sarà il legame tra “merce” e “codice“?

Anche i telespettatori hanno provato ad indovinare ma, alla fine, i campioni hanno deciso di sfidare la sorte con la parola “sconto”. Sarà quella giusta? Sì! La parola vincente era “sconto”! I campioni quindi sono riusciti ad ottenere il montepremi!