Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: Le tre e un quarto, montepremi e parola vincente di lunedì 26 settembre 2022

Reazione a Catena 2022. Una nuova settimana ha preso il via, l’ultima del mese di settembre, ma i telespettatori possono stare tranquilli perché anche stasera torna il puntuale appuntamento con Reazione a Catena, il quiz game che allena la mente. E che terrà compagnia al pubblico ancora per un mese, poi il ‘testimone’ passerà nelle mani dell’Eredità di Flavio Insinna. Alla conduzione, come ogni giorno, Marco Liorni, mentre protagoniste saranno le due squadre: da una parte i campioni “Le 3 e 1 quarto”, dall’altra gli sfidanti “I tre al bar”.

Reazione a Catena 2022: “Le 3 e 1 quarto” VS “I tre al bar”

Le regole del gioco sono sempre le stesse, ormai sono conosciute da tutti e la sfida si preannuncia agguerrita, sempre a ‘colpi di parole’. E di catene, anche musicali, da indovinare. Solo una delle due squadre, come sempre, tra “Le 3 e 1 quarto” e “I tre al bar” arriverà al match finale. E avrà la possibilità di trionfare, magari portandosi a casa un bel montepremi.

Nell’ultima intesa vincente tra le due squadre, ad avere la meglio sono state “Le 3 e 1 quarto”. Ora, però, bisognerà superare l’ultimo scoglio, quello fondamentale per poter vincere. Ci riusciranno o dovranno dimezzare e poi rinunciare al sogno?

Con quale montepremi si sono presentati i campioni?

Lo step conclusivo è stato conquistato dunque dal trio “Le 3 e 1 quarto”, che ora cercherà di fare il possibile e di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della puntata, che ammonta a 148mila euro.

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

voto

segreto

stato

paese

cuccagna

albero

tronco

picchio

filo

logico

naturale

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è…

Il trio è arrivato all’ultima catena con un montepremi di 4.620 euro. L’ultima catena era così composta: “Naturale, co…e, terzo elemento”. Le tre e un quarto hanno deciso di comprare il terzo elemento, che è “Chiasso”. La parola scelta dalle campionesse è “confine”. Cosa lega confine con chiasso e naturale?

La parola giusta era… “confine”! Le tre e un quarto vincono anche questa puntata!