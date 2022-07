Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: gli Ercolini, montepremi e parola vincenti di Sabato 16 Luglio 2022

Reazione a Catena 2022. I giorni passano, le settimane volano, ma i telespettatori possono stare tranquilli e certi che su Rai 1, alle 18.45, l’appuntamento è solo uno: quello con Reazione a Catena, il quiz game dell’estate che allena la mente. E che tiene compagnia al pubblico, fino a quando pochi minuti prima delle 20 non viene data la linea al TG1.

Come tutte le sere, anche oggi il conduttore Marco Liorni è pronto per presentare i prossimi gareggianti che ci sorprenderanno. Protagoniste, per la sfida a colpi di parola, due squadre: Gli Ercolini, che sono diventati campioni giusto ieri, e Le Ribollite, che tentano di prendere il loro posto.

Reazione a Catena 2022: “Gli Ercolini” vs “Le Ribollite”

Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita! Solo una delle due squadre, come sempre, tra “Gli Ercolini” e “Le ribollite” arriverà al match finale, quindi all’ultima catena. Dove tenterà di portarsi a casa il montepremi!

Nell’ultimo spareggio tra le due squadre, ad avere la meglio sono stati Gli Ercolini che ora sono pronti a tutti. Vediamo cosa gli aspetta e quale sarà la loro ultima catena..

Con quale montepremi si sono presentati

Come dicevamo lo step conclusivo è stato conquistato dal trio “Gli Ercolini” che ora sono pronti ad un’altra incredibile sfida! Il montepremi accumulato durante il gioco era di 122mila euro. I ragazzi si porteranno a casa l’intera somma? Riusciranno a non dimezzare?

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

… Mio Marito!

Cielo

Stella

Sceriffo

Western

Genere

Umano

Buono

Salotto

Mobili

Feste

Conciata

Pelle

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è…

L’ultima catena da indovinare per il trio era così composta: Pelle, (parola mancante) e rotolo.

Dopo tanti ragionamenti Gli Ercolini hanno provato con la parola Pezza ma in realtà la parola vincente di stasera è .. Pergamena. Si aggiudicano comunque la vittoria di questa puntata, chissà come andranno nelle prossime!