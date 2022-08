Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: I Terno Secco, montepremi e parola vincente di lunedì 8 agosto 2022

Reazione a Catena 2022. Il weekend è alle spalle ed è tutto pronto per una nuova settimana. E, quindi, per una nuova e imperdibile puntata di Reazione a Catena, il gioco di Rai 1 che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra sfide a colpi di parole per allenare la mente, sono sempre due le squadre pronte a sfidarsi. Ci saranno i campioni i ‘Terno Secco’ contro gli sfidanti ‘I Falsinesi’. Chi di loro vincerà? Al timone Marco Liorni.

Reazione a Catena 2022: “I Terno Secco” VS “I Falsinesi”

Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita, a ‘colpi di parole’. Tra una catena musicale e l’altra. Solo una delle due squadre, come sempre, tra “I Terno Secco” e “I Falsinesi” arriverà al match finale e proverà a portarsi a casa il montepremi.

Nell’ultima intesa vincente tra le due squadre, ad avere la meglio sono stati i “I Terno Secco”, che hanno indovinato 12 parole. I campioni riusciranno a portarsi a casa l’intero montepremi? E a dimostrare a tutti la loro bravura? L’intesa, ovviamente, non manca! Chissà, se la fortuna girerà dalla loro parte!

Con quale montepremi si sono presentati i campioni?

Lo step conclusivo è stato conquistato dunque dal trio “I Terno Secco”, che ora cercherà di fare il possibile e di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della puntata, che ammonta a 127mila euro. Saranno baciati dalla fortuna?

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

Acca

muta

scena

colpo

testa

croce

farmacia

turno

manico

scopa

partita

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è…

L’ultima catena dal valore di 15.875 mila euro era così composta: Partita, Ac…a e terzo elemento. Dopo essersi confrontati, il trio ha deciso di comperare il terzo elemento dimezzando ulteriormente il montepremi ed arrivando pertanto a 7.938 euro. Il terzo elemento era Passione. Cosa unirà le parole Partita e Passione? Alla fine i ragazzi hanno deciso di tentare la sorte con la parola Accesa. Sarà quella giusta? Si! Bravi ragazzi!