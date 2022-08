Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: I tre allo spiedo, montepremi e parola vincente di martedì 30 agosto

Reazione a Catena 2022. Torna puntuale come sempre l’appuntamento su Rai 1 con l’avvincente quiz game Reazione a Catena, il gioco dell’estate che tiene compagnia al pubblico a partire dalle 18.45. Alla conduzione, come sempre, Marco Liorni, mentre protagoniste sono due squadre: da un lato i neocampioni in carica “I tre allo spiedo” e dall’altro “I poli opposti”.

Chi di loro riuscirà a vincere? E a portarsi a casa il montepremi finale?

Reazione a Catena 2022: “I tre allo spiedo” VS “I poli opposti“

Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida, a suon di parole da indovinare, si preannuncia agguerrita. Tra una catena musicale (e non solo) e l’altra, solo una delle due squadre, come sempre, tra “I tre allo spiedo” e “I poli opposti” arriverà al match finale.

Nell’ultimo spareggio tra le due squadre, ad avere la meglio sono stati “I tre allo spiedo”. Riusciranno, ora, a portarsi a casa l’intero montepremi e a non dimezzare? E ad essere campioni fino alla fine? Chissà, bisognerà capire se oltre alla bravura anche la fortuna farà la sua parte!

Con quale montepremi si sono presentati

Lo step conclusivo è stato conquistato dal trio “I tre allo spiedo”, che ora cercherà di fare il possibile e di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della serata. Che è di ben 98mila euro.

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

qualità

marchio

infamia

lode

trenta

settembre

debito

moroso

passaggio

livello

mare

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è…

Il montepremi, alla fine dell’ultima catena, era di 383 euro. La parola vincente da indovinare era composta da questa catena: “Mare, di…a, terzo elemento”.

Il trio de “I tre allo spiedo” hanno acquistato il terzo elemento, la parola “campane”, facendo scendere il montepremi a 192 euro.

La parola scelta è stata “distanza”, ma era sbagliata! La parola corretta era “distesa” dunque i ragazzi ci riproveranno domani!