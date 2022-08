Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: I Tre Taralli, montepremi finale e parola vincente di lunedì 1 agosto 2022

Reazione a Catena 2022. Inizia un nuovo mese ma anche ad agosto il preserale in casa Rai è targato Reazione a Catena il programma dell’estate su Rai 1 che allena la mente e che tiene compagnia, dal lunedì alla domenica, a migliaia e migliaia di telespettatori. Anche stasera Marco Liorni, con il suo garbo e la sua gentilezza, è pronto per ritornare al timone della trasmissione in una nuova, avvincente puntata.

La sfida, come sempre, sarà a colpi di parole. Intuizione e abilità saranno gli ingredienti principali anche questa sera: a sfidarsi sono i neo campioni de “I Tre Taralli” contro i “Cinquetti“. Chi avrà la meglio?

Reazione a Catena 2022: “I Tre Taralli” VS “I Cinquetti”

Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita! Solo una delle due squadre, come sempre, tra “I tre taralli” e “I Cinquetti” arriverà al match finale.

Nell’ultimo spareggio tra le due squadre, ad avere la meglio sono stati “I tre taralli”. Riusciranno a portarsi a casa l’intero montepremi senza dimezzarlo?

Con quale montepremi si sono presentati i campioni?

Lo step conclusivo è stato conquistato dunque dal trio de “I tre taralli”, che ora cercherà di fare il possibile e di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della serata. Ma qual è il montepremi con il quale si sono presentati i campioni?

La cifra accumulata nel corso della puntata dal trio è di 120.000 euro, un importo certamente non irrisorio per la scalata al montepremi finale. Riusciranno a portarsi a casa questa cifra?

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

Chimica

Formula

3

Omega

Ultima

Parola

Ordine

Posto

Macchina

Capo

Corna

Toro

Segno

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è…

L’ultima catena da indovinare per il trio era così composta: “Segno, parola da indovinare e terzo elemento”. I tre sono arrivati all’ultima catena con 30.000 euro, ma hanno deciso di dimezzare e acquistare il terzo elemento, che è pratica.

Cosa unisce segno a pratica? I campioni hanno scelto ‘comune’. E la parola vincente era, però, ‘costume’. Niente da fare per i campioni, ma domani è un altro giorno e ci riproveranno!