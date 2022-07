Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: Le Giusto in Tempo, montepremi e parola vincente di martedì 19 luglio 2022

Reazione a Catena 2022. Torna l’appuntamento imperdibile su Rai 1 con Reazione a Catena, il programma dell’estate che allena la mente e che tiene compagnia, ogni giorno, a migliaia e migliaia di telespettatori. Le regole sono sempre le stesse, a giocare due squadre, ma solo una riuscirà ad arrivare fino alla fine, dopo aver superato l’intesa vincente: chi avrà questo privilegio?

Come tutte le sere, anche oggi il conduttore Marco Liorni è pronto per mettersi al timone della trasmissione amata e seguitissima. Protagoniste, per la sfida a colpi di parola, due squadre: Le Giusto in Tempo, che sono diventate campionesse pochi giorni fa, e Gli Articolo Il, che tenteranno di prendere il loro posto.

Reazione a Catena 2022: “Le giusto in tempo” VS “Gli Articoli Il”

Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita! Solo una delle due squadre, come sempre, tra “Le giusto in tempo” e “Gli Articoli Il” arriverà al match finale.

Nell’ultimo spareggio tra le due squadre, ad avere la meglio sono state ancora una volta Le Giusto in Tempo che, grazie alle 8 parole indovinate, ora sono pronte a tutto. Riusciranno a vincere senza dimezzare?

Con quale montepremi si sono presentati

Come dicevamo lo step conclusivo è stato conquistato dal trio “Le Giusto in Tempo”, che ora sono pronte per l’ultima e avvincente sfida! Il montepremi accumulato durante il gioco era di 114 mila euro. Sarà questa la cifra che si porteranno a casa?

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

Regalo

Pensiero

Ansia

Prestazione

Maiuscola

Lettera

Ypsilon

Biforcuta

Lingua

Gatto

Certosino

Lavoro

Annuncio

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è…

L’ultima catena da indovinare per il trio era così composta: Annuncio, parola da indovinare e terzo elemento. Le campionesse sono arrivate all’ultimissima catena con 28.500 euro, ma hanno deciso di acquistare il terzo elemento e di giocare per 14.250 euro.

Cosa unisce annuncio a intervento? Le campionesse hanno scelto ‘partecipazione’. Ed è proprio quella la parola vincente. Quindi, sono riuscite a portare a casa ben 14.250 euro, tra gioia e incredulità!