Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: Le tre e un quarto, montepremi e parola vincente di giovedì 22 settembre 2022

Reazione a Catena 2022. La settimana sta per concludersi, oggi è giovedì, ma i telespettatori possono contare su una certezza. Anche questa sera, infatti, su Rai 1 a partire dalle 18.45 andrà in onda Reazione a Catena, il gioco dell’estate che allena la mente. E che terrà compagnia ai telespettatori fino a fine ottobre, fino a quando la trasmissione non passerà il testimone all’Eredità di Flavio Insinna. Alla conduzione, come sempre, Marco Liorni, mentre a sfidarsi ci sono due squadre: da una parte i campioni, che si sono confermati tali anche ieri sera, “Le 3 e 1 quarto”, dall’altra i “Fuori Fase”

Reazione a Catena 2022: “Le 3 e 1 quarto” VS “I Fuori Fase”

Le regole del gioco sono sempre le stesse, ormai sono conosciute da tutti e la sfida si preannuncia agguerrita, sempre a ‘colpi di parole’. E di catene, anche musicali, da indovinare. Solo una delle due squadre, come sempre, tra “Le 3 e 1 quarto” e “I Fuori Fase” arriverà al match finale.

Nell’ultima intesa vincente tra le due squadre, ad avere la meglio sono state “Le tre e un quarto”. Ora, però, bisognerà superare l’ultimo scoglio, quello fondamentale per poter vincere e portarsi a casa un bel montepremi.

Con quale montepremi si sono presentati i campioni?

Lo step conclusivo è stato conquistato dunque dal trio “Le tre e un quarto”, che ora cercherà di fare il possibile e di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della puntata, che ammonta a 130.000 euro.

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

batteria

carica

passo

avanti

prossimo

vicino

casa

bianca

prestigio

gioco

ruolo

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è…

L’ultima catena era così composta: “Ruolo, Po…e, terzo elemento”. Il trio è arrivato all’ultima catena con un montepremi di 32.500 euro. Hanno deciso di dimezzare e comprare il terzo elemento scendendo a 16.250 euro. Il terzo elemento è “testa”. Le Tre e un quarto hanno tentato la sorte con la parola “posizione”. Sarà quella giusta? Si! Brave ragazze!