Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: Le tre e un quarto, montepremi e parola vincente di lunedì 24 ottobre 2022

Stasera prende il via l’ultima settimana di Reazione a Catena. Ancora pochi giorni e il quiz game saluterà il suo pubblico per ritrovarlo la prossima estate. Ma prima dei saluti conclusivi andiamo a vedere cosa succederà in quest’ultima settimana di gioco, iniziando da oggi 24 ottobre. A sfidarsi questa volta ci sono le squadre imbattute del programma! Tornano “Le Tre e un quarto” che dovranno vedersela con le sfidanti “Le spartane”? L’appuntamento è a partire dalle 18 e 45 su Rai 1 in compagnia di Marco Liorni.

Reazione a Catena 2022: “Le tre e un quarto” VS “Le spartane”

Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita, sempre a ‘colpi di parole’. Solo una delle due squadre, come sempre, tra “Le Tre e un quarto” e “Le spartane”, arriverà al match finale. Chi avrà questo ‘onore’?

Nell’ultima intesa vincente tra le due squadre, ad avere la meglio sono state “Le tre e un quarto”, che si sono aggiudicate il titolo di campionesse. Riusciranno a portarsi a casa l’intero montepremi di 118mila euro? O dovranno dimezzare prima di raggiungere l’ambita vittoria? Dovranno ritentare domani?

Con quale montepremi si sono presentati i campioni?

Lo step conclusivo è stato conquistato dunque dal trio “Le tre e un quarto”, che ora cercherà di fare il possibile e di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della puntata, che ammonta a 118mila euro.

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

martello

carlo

terzo

grado

generale

globale

villaggio

genovese

compressa

aria

presa

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è…

Il montepremi con cui il trio è arrivato all’ultima parola era di 59mila euro. L’ultima catena era così composta: “Presa, po….a, terzo elemento“. Il trio ha deciso di comprare il terzo elemento e scendere così a 29.500 euro. Il terzo elemento è “Specchio”.

La squadra ha scelto la parola “Pozzanghera“. Sarà la parola giusta? Purtroppo no! La parola giusta era “Porta”.