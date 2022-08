Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: I tre allo spiedo, montepremi e parola vincente di domenica 28 agosto

Reazione a Catena 2022. Domenica, giorno di festa e di relax per molti. Ma i telespettatori possono contare su una cosa: Reazione a Catena, il quiz game dell’estate, andrà in onda anche stasera, a partire dalle 18.45. Alla conduzione, come sempre, Marco Liorni, mentre a sfidarsi, a colpi di parole, ci saranno da una parte i campioni “I tre allo spiedo”, dall’altra gli sfidanti “Gli Spumeggianti”.

Chi di loro riuscirà a vincere? E a portarsi a casa, come è successo ieri, il montepremi finale?

Reazione a Catena 2022: “I tre allo spiedo” VS “Gli Spumeggianti”

Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida, a suon di parole da indovinare, si preannuncia agguerrita. Tra una catena musicale (e non solo) e l’altra, solo una delle due squadre, come sempre, tra “I tre allo spiedo” e “Gli Spumeggianti” arriverà al match finale.

Nell’ultimo spareggio tra le due squadre, ad avere la meglio sono stati “I tre allo spiedo”, che hanno indovinato, nell’ultima intesa, hanno vinto per un solo secondo di differenza lo spareggio. Riusciranno a portarsi a casa l’intero montepremi e a non dimezzare? E ad essere campioni fino alla fine? Chissà, bisognerà capire se oltre alla bravura anche la fortuna farà la sua parte!

Con quale montepremi si sono presentati

Lo step conclusivo è stato conquistato dal trio “I tre allo spiedo”, che ora cercherà di fare il possibile e di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della serata. Che è di ben 96mila euro.

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

In colonna

Lenti

Occhiali

Goccia

Oceano

Pacifico

Sereno

Tempo

Libero

Difesa

Schermo

Piatto

Ricco

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è…

Il montepremi, alla fine dell’ultima catena, era di 6 mila euro. La parola vincente da indovinare era composta da questa catena: Ricco – co – o – terzo elemento.

Il trio de “I tre allo spiedo” hanno acquistato il terzo elemento, la parola “SET”, facendo scendere il montepremi a 3.000 euro.

La parola scelta è stata “COMPLETO”, ovvero quella corretta e i ragazzi hanno vinto il montepremi!