Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: Gli affiatati, montepremi e parola vincente di sabato 10 settembre 2022

Reazione a Catena 2022. Penultimo giorno della settimana in compagnia con il quiz game dell’estate su Rai 1 come sempre a partire dalle 18.45. Il programma condotto da Marco Liorni continuerà a tenere compagnia ai telespettatori fino a fine ottobre e stasera è tutto pronto per una nuova puntata. A sfidarsi saranno i campioni de “Gli Affiatati”, che dovranno vedersela con i “Meravigliao”.

Reazione a Catena 2022: “Gli affiatati” VS “I Meravigliao”

Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita, sempre a ‘colpi di parole’. Solo una delle due squadre, come sempre, tra “Gli Affiatati” e “Meravigliao” arriverà al match finale. Chi avrà questo ‘onore’?

Nell’ultima intesa vincente tra le due squadre, ad avere la meglio sono stati “Gli Affiatati”, che si sono aggiudicati il titolo di campioni grazie alle 8 parole indovinate. Riusciranno a portarsi a casa l’intero montepremi di 124mila euro? O dovranno dimezzare prima di raggiungere l’ambita vittoria? Dovranno ritentare domani?

Con quale montepremi si sono presentati i campioni?

Lo step conclusivo è stato conquistato dunque dal trio Gli Affiatati , che ora cercherà di fare il possibile e di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della puntata, che ammonta a 124.000 euro.

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

Acquolina

Bocca

Tutti

Costi

Spedizione

Mille

Notte

Bianca

Carne

Tagliata

Divisa

Uniforme

Moto

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è…

Il montepremi con cui il trio è arrivato all’ultima parola era di 62mila euro. L’ultima catena era così composta: Moto, ST…A, terzo elemento. Il trio ha deciso di comprare il terzo elemento e scendere così a 31mila euro. Il terzo elemento è “Irritazione”.

La squadra ha scelto la parola “Stizza“. Sarà la parola giusta? Ebbene sì! La parola giusta era “Stizza”! I campioni hanno vinto.