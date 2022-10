Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: , montepremi e parola vincente di sabato 29 ottobre 2022

Chi ha vinto stasera a Reazione a Catena? E questa la domanda tra le più cliccate in questi minuti, considerando che si è da poco conclusa la puntata del programma che ormai da mesi ci tiene compagnia nel preserale di Rai 1. A sfidarsi questa volta ci sono le squadre imbattute del programma! Tornano Le Pizze a Pezzi che dovranno vedersela con le sfidanti Le tre e un quarto. Lappuntamento è stato come sempre a partire dalle 18 e 45 come sempre in compagnia di Marco Liorni.

Reazione a Catena 2022: “Le pizze a Pezzi” VS “Le tre e un quarto”

Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita, sempre a colpi di parole. Solo una delle due squadre, come sempre, tra Le Pizze a Pezzi e Le tre e un quarto, arriverà al match finale. Chi avrà questo onore?

Nellultima intesa vincente tra le due squadre, ad avere la meglio sono state NOME, che si sono aggiudicate il titolo di campioni. Riusciranno a portarsi a casa lintero montepremi di 108 mila euro? O dovranno dimezzare prima di raggiungere lambita vittoria? Dovranno ritentare domani?

Con quale montepremi si sono presentati i campioni?

Lo step conclusivo è stato conquistato dunque dal trio Le Pizze a Pezzi, che ora cercherà di fare il possibile e di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della puntata, che ammonta a IMPORTO euro.

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto lintera sequenza di parole che questoggi era composta da:

Senso

Lato

Fianco

Spina

Attaccare

Discorso

Braccio

Mare

Mosso

Animato

Disegno

Blocco

Posto

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è…

Il montepremi con cui il trio è arrivato allultima parola era di 1.688 euro. Lultima catena era così composta: Posto - LO - E. Il trio ha deciso di comprare il terzo elemento ORA. Il montepremi è sceso quindi a 844 euro. La squadra ha scelto la parola LOCALE. Sarà quella giusta? Ebbene sì! E domani ci sarà la finalissima del torneo dei campioni di Reazione a catena.