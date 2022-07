Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: , montepremi finale e parola vincente di domenica 24 luglio 2022

Reazione a Catena 2022. Ultimo appuntamento della settimana con Marco Liorni e la sua trasmissione ‘Reazione a Catena’. Il programma dell’estate, quello che allena la mente, è ormai una certezza e l’appuntamento è sempre lo stesso, a partire dalle 18.45.

In questi ultimi giorni abbiamo assistito in sequenza a rapidi passaggi di consegna con nessuna squadra che ha saputo affermarsi per più puntate di seguito. Ma a chi toccherà stasera? La sfida, come sempre, sarà a colpi di parole. Questa volta a sfidarsi saranno i neocampioni I Monelli, che ieri hanno preso il posto dei Puccettoni, subentrati a loro volta agli ingegneri dalla Puglia, i Green Boys.

Ora I Monelli dovranno sfidare i loro avversari, I Signori in giallo. Chi vincerà?

Reazione a Catena 2022: “I Monelli” VS “I Signori in giallo”

Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida, a suon di parole da indovinare, si preannuncia agguerrita. Tra una catena musicale (e non solo) e l’altra, solo una delle due squadre, come sempre, tra “I Monelli” e i “Signori in Giallo” arriverà al match finale.

Nell’ultimo spareggio tra le due squadre, ad avere la meglio sono stati I Monelli, che hanno indovinato, nell’ultima intesa, ben 14 parole contro le 6 indovinate da I Signori in Giallo. Riusciranno a portarsi a casa l’intero montepremi e a non dimezzare? E ad essere campioni fino alla fine?

Con quale montepremi si sono presentati

Lo step conclusivo è stato conquistato ancora una volta dal trio “I Monelli”, che si confermano campioni. I ragazzi del trio ora cercheranno di fare il possibile e di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della serata. Che è di ben di 104 mila euro.

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

SPILLO

TACCO

PUGLIA

FOGGIA

COSTUME

BAGNO

LIBERO

STILE

CADUTA

LINEA

FONDO

SCHIENA

DRITTA

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è LENZA

L’ultima catena da indovinare per il trio era così composta: FONDO-LE-A

Il montepremi era sceso a 6.500, a causa degli errori. I ragazzi del trio hanno acquistato il terzo elemento, CANNA. Il montepremi è quindi sceso a 3.250. Alla fine la parola scelta dai ragazzi è stata LEGGERA. La parola vincente era invece LENZA.

I Monelli non hanno vinto neanche stasera. Ci riproveranno domani!