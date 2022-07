Reazione a Catena, chi sono i campioni di oggi: i Roma Nerd, montepremi e parola vincente di mercoledì 13 luglio 2022

Reazione a Catena 2022. Nuovo giorno e nuova imperdibile puntata di Reazione a Catena, il quiz game targato Rai 1, quello che tiene compagnia al pubblico a partire dalle 18.45. Quello che allena la mente e che vede protagoniste due squadre, ma solo una sarà in grado di ‘arrivare’ fino all’ultima catena. Sfidare la sorte e cercare di portare a casa il montepremi accumulato nel corso della serata, prima di dare la linea al TG1.

Al timone del programma, come sempre, il conduttore Marco Liorni. Protagoniste, per la sfida a colpi di parola, due squadre: i Roma Nerd, che sono diventati campioni ‘spodestando’ il trio de I Dammi il La, e le avversarie Le scollegate.

Reazione a Catena 2022: I “Roma Nerd” vs “Le Scollegate”

Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita! Solo una delle due squadre, come sempre, tra i “Roma Nerd” e le “Scollegate” arriverà al match finale. E cercherà di portarsi a casa il montepremi. Tenterà, cioè, di indovinare l’ultima parola, quella vincente.

Nell’ultimo spareggio tra le due squadre, ad avere la meglio sono stati i Roma Nerd, che si sono così confermati campioni anche questa sera. Ora sono pronti per l’ultima catena: mostreranno di avere l’intesa vincente, loro che hanno indovinato ben 9 parole!

Con quale montepremi si sono presentati

Come dicevamo lo step conclusivo è stato conquistato dal trio dei Roma Nerd, che ora sono pronti ad un’altra incredibile sfida! Il montepremi accumulato durante il gioco era di 95 mila euro. I ragazzi si porteranno a casa l’intera somma o saranno costretti a dimezzare per avere un aiutino in più?

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

Educazione

Buona

Prima

Scala

Chiocciola

Indirizzo

Studio

Pubblico

Bilancio

Buco

Orecchino

Pendente

Torre

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è…

L’ultima catena da indovinare per il trio dei Roma Nerd era così composta: Torre, parola da indovinare, terzo elemento. I ragazzi sono arrivati con 2.969 euro, ma hanno deciso di comprare il terzo elemento e di arrivare così alla fine con 1.485 euro. Cosa unisce gioco a torre?

I campioni in carica hanno scelto ‘mazzo’. La parola vincente era ‘maschio’. Niente da fare per i Roma Nerd, ma ci riproveranno domani. Con la speranza questa volta di vincere!