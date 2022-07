Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: I Monelli, montepremi finale e parola vincente di mercoledì 27 luglio 2022

Reazione a Catena 2022. Cambiano i giorni, ma non l’appuntamento fisso su Rai 1 con Reazione a Catena, il programma dell’estate che allena la mente e che tiene compagnia, dal lunedì alla domenica, a migliaia e migliaia di telespettatori. Anche in questo caldo mercoledì di luglio Marco Liorni è pronto per ritornare al timone della trasmissione in una nuova, avvincente puntata.

La sfida, come sempre, sarà a colpi di parole. A sfidarsi sono i campioni in carica I Monelli e il trio de I Tira a Giro, composto dai ragazzi Giuseppe, Emanuele e Walter. Chi avrà la meglio?

Reazione a Catena 2022: “I Tira a Giro” VS “I Monelli”

Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita! Solo una delle due squadre, come sempre, tra “I Tira a Giro” e “I Monelli” arriverà al match finale.

Nell’ultimo spareggio tra le due squadre, ad avere la meglio sono stati I Monelli che hanno indovinato, nell’ultima intesa, ben 11 parole. Riusciranno a portarsi a casa l’intero montepremi senza dimezzarlo?

Con quale montepremi si sono presentati

Lo step conclusivo è stato conquistato dal trio de “I Monelli”, che ora cercherà di fare il possibile e di portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della serata. Ma qual è il montepremi con il quale si sono presentati i campioni?

La cifra accumulata nel corso della puntata dal trio de I Monelli è di 126euro, un importo certamente non irrisorio e che li pone in una ‘botte di ferro’ per la scalata al montepremi finale.

L’ultima catena

La parola vincente di stasera sta per essere svelata. Non prima però di aver visto l’intera sequenza di parole che quest’oggi era composta da:

greg

lillo

comico

battute

iniziali

camicia

uova

dozzina

rose

maggio

primo

classe

media

Razione a Catena 2022: la parola vincente di stasera è…

L’ultima catena da indovinare per il trio era così composta: Media, ci…a e terzo elemento. Il valore dell‘ultima parola per i campioni è di 15.750 euro. Dopo dei costruttivi confronti e delle legittime esitazioni, i campioni hanno però deciso di comprare il terzo elemento, ovvero la parola Intorno. Scelta questa che ha portato al dimezzamento dell’importo, arrivando a 7.875 euro. Quale sarà il legame tra Media e Intorno?

Anche i telespettatori sono assorti in pindariche elucubrazioni ma, alla fine, i campioni hanno deciso di sfidare la sorte con la parola Cifra. Sarà quella giusta? Purtroppo no, la parola vincente di stasera è Circa.

Nei loro ragionamenti era proprio Circa la parola che ricorreva con maggior frequenza ma alla fine i ragazzi hanno optato per il termine cifra, peccato. Ma domani è un altro giorno e potranno riprovarci!