Remo Girone: chi è, età, carriera, malattia, chi è la moglie, figli, dove vive, film

Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’attore Remo Girone.

Remo Girone: chi è, età, carriera

Remo Girone è nato ad Asmara il 1 dicembre del 1948 ed è un noto attore che ha raggiunto la popolarità grazie al ruolo di Tano Cariddi, nello sceneggiato televisivo La piovra. Remo Girone, figlio di emigrati in Eritrea, fin da piccolo ha recitato in spettacoli teatrali e a 13 anni si è trasferito a Roma per gli studi superiori. Dopo il diploma, ha frequentato la facoltà di Economia e Commercio senza completare gli studi perché ha deciso di iscriversi all’Accademia nazionale d’arte drammatica. Ha lavorato molto a teatro e in televisione. Ma non solo. Al cinema ha esordito con il film del 1972 Roma rivuole Cesare.

Remo Girone: vita privata, chi è la moglie

Remo Girone è sposato con Victoria Zinny, anche lei attrice e donna di origine argentina. I due si sono sposati nel 1982 e sono genitori di Veronica e Karl Harvey, figli che Victoria ha avuto dalla relazione precedente con il pittore francese Jacques Harvey.

Remo Girone: la malattia

Remo Girone in passato ha dovuto fare i conti con un tumore ed è stato operato alla vescica.