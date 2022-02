Remo Proietti, chi è l’ex di Gemma Galgani di Uomini e Donne: età, lavoro, perché è finita la storia

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Oggi si torna a parlare di Gemma Galgani, una delle dame del parterre femminile del Trono Over più discusse e chiacchierate di sempre: secondo lei, infatti, gli uomini sono spesso condizionati dal parere dell’opinionista Tina, sua ‘acerrima’ nemica. Ma conosciamo meglio Remo, un ex fiamma di Gemma.

Remo Proietti: chi è, età, Uomini e Donne

Remo Proietti è una vecchia conoscenza del trono over di Uomini e Donne. Di lui abbiamo pochissime informazioni, ma sappiamo che ha avuto una storia d’amore con Gemma: i due, infatti, sono usciti mano nella mano dalla trasmissione, poi però qualcosa è andato storto. Secondo Remo la ‘colpa’ è tutta da attribuire alla dama torinese, che non riusciva ad accettarlo così com’è. Insomma, dietro la fine della relazione non ci sarebbe lo ‘zampino’ di Tina!