Renato Carpentieri: chi è, età, carriera, film, teatro, serie tv, foto, chi è la moglie, figli, E’ stata la mano di Dio

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Renato Carpentieri, ma conosciamolo meglio!

Renato Carpentieri: chi è, età, carriera, teatro

Renato Carpentieri è nato a Savignano Irpino il 2 aprile del 1943 ed è un noto attore e regista teatrale. E’ cresciuto a Napoli, dove si è formato artisticamente: qui, infatti, dal 1965 al 1974 ha lavorato come organizzatore e promotore culturale, teatrale e cinematografico, poi dal 1975 si è dedicato al teatro. Dove ha collezionato un successo dopo l’altro, dove ha interpretato numerosissimi personaggi. Ma non solo. Ha debuttato anche sul grande schermo diretto da Gianni Amelio e nel 2018 ha vinto il David di Donatello per il miglior attore protagonista per il film La Tenerezza. Insomma, una carriera brillante, costellata di successi.

Renato Carpentieri: chi è la moglie, figli e vita privata

Renato Carpentieri è sposato, ma sulla moglie e la sua vita privata non abbiamo informazioni. Ha sempre parlato di teatro, di cinema, pochissimo della sua sfera più intima.