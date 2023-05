Renato Rascel, chi è il figlio Cesare Ranucci Rascel: età, carriera, moglie, vita privata, la mamma Giuditta

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre all’attrice Serena Grandi, anche Giuditta Saltarini e Cesare Rascel, rispettivamente moglie e figlio del grande Renato Rascel.

Cosa sappiamo su Cesare Rascel, il figlio di Renato Rascel e Giuditta Saltarini

Cesare Rascel, all’anagrafe Cesare Ranucci, è il figlio nato dall’amore tra Renato Rascel e l’attrice Giuditta Saltarini. Lui è un figlio d’arte, è un cantante, compositore e autore e sappiamo che quando aveva 3 anni e mezzo, quindi piccolissimo, ha esordito sul palco del teatro Sistina di Roma. Cesare Rascel, molto attivo sui social, è laureato al Berklee College of Music di Boston in composizione jazz e ha collezionato, nel corso della sua carriera, numerose esperienze come autore e produttore per Rai ed Endemol. Oggi è direttore artistico del Festival della musica italiana di New York e si ‘divide’ tra America e Italia.

Cesare Rascel è nato a Roma il 27 febbraio del 1973 ed è cresciuto in mezzo all’arte, che ha respirato fin da piccolo. Ha vissuto per diversi anni negli Stati Uniti e recentemente, quindi nel 2022, ha diretto e prodotto la XVI Edizione del NYCanta, che è tornato a New York con ospiti come Diodato, Anna Tatangelo, Pupo, Clementino. Cesare Rascel ha partecipato anche al programma I Migliori Anni di Carlo Conti.

Sulla vita privata di Cesare Rascel abbiamo pochissime informazioni, non sappiamo se sia sposato o meno. Ma sappiamo che lui è autore, produttore e ha fondato nel 2019 il premio Rascel, un evento dedicato alla memoria del madre. Sui social è molto seguito, potete trovarlo qui, a questo account, su Instagram: @cesarerascel, dove vanta oltre 2.000 followers.