Renato Rascel: chi era, età, carriera, come è morto, chi è la moglie Giuditta, figlio, canzoni

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Serena Grandi e Marino Bartoletti, anche Giuditta Saltarini e Cesare Rascel, che saranno in studio per ricordare il grande Renato Rascel, scomparso nel 1991 a Roma.

Dagli esordi al debutto di Renato Rascel

Renato Rascel, all’anagrafe Renato Ranucci, è nato a Torino il 27 aprile del 1912 ed è morto a Roma il 2 gennaio del 1991: lui è stato un attore, comico, cantautore, ballerino, giornalista e presentatore. Sappiamo che è cresciuto a Roma, nel rione di Borgo e fin da piccolo si è avvicinato al canto, poi ha esordito in teatro al fianco del padre Cesare, cantante di operetta. All’inizio degli anni ’30, Renato ha deciso di scegliersi un nome d’arte e nel 1932 è stato scritturato dalla compagnia teatrale dei fratelli Schwartz per recitare la parte di Sigismondo nell’operetta Al cavallino bianco, con la quale ha esordito a Milano. Da lì, quindi, un successo dopo l’altro e l’esordio sul grande schermo.

I suoi successi

Dopo la fine della guerra, è tornato al teatro di rivista, poi il 1952 è stato per lui l’anno di svolta perché ha interpretato il film Il cappotto, in un ruolo drammatico. Durante gli anni ’50 ha girato diversi film, ha esordito come attore radiofonico e nel 1957 ha acquisito notorietà a livello internazionale con la canzone Arrivederci Roma. Lui ha anche partecipato al festival di Sanremo con la canzone vincitrice Romantica, ma è sicuramente stato un grande a teatro, dove ha raggiunto grande successo.

L’ultima apparizione, come è morto

Difficile riassumere la sua brillante carriera, ma sappiamo che nel 1969 ha deciso di abbandonare il cinema per dedicarsi alla musica e al teatro. Al 1986 risale la sua ultima apparizione in teatro, al fianco di Walter Chiari, mentre la sua ultima apparizione pubblica è legata alle iniziative legate al campionato mondiale di calcio dell’estate 1990. Il grande Renato Rascel è morto a Roma, nella clinica Villa Alexia, nella notte tra il 2 e il 3 gennaio del 1991 a causa di un’arteriosclerosi irreversibile di cui soffriva da diversi mesi. Il funerale è stato celebrato nella chiesa degli artisti di Piazza del Popolo ed è sepolto nel cimitero Flaminio.

Chi è la moglie Giuditta, il figlio Cesare

Renato Rascel ha avuto diversi amori: ha sposato Tina De Mola, un’attrice, poi è stato legato alla sua segretaria personale, la francese Huguette Carter e i due sono convolati a nozze a Milano. Nel 1966, però, la loro storia è finita e Renato ha deciso di legarsi all’attrice e compagna di lavoro Giuditta, dalla quale nel 1973 è nato l’unico figlio Cesare. I due si sono sposati nel 1980 e Giuditta è stata al suo fianco fino alla fine.