Renato Zero a Roma: ecco le date del concerto al Circo Massimo

Dopo essere salito sul palco del Jova Beach Party a Cerveteri, Renato Zero è pronto per il suo show. E per le sue sette serate (inizialmente 6) del tour ‘Zerosettanta’, che avrà come sfondo il meraviglioso Circo Massimo. È così che il cantautore romano amato dai suoi ‘sorcini’ (e non solo) festeggerà i ben 55 anni di carriera, tra musica e canzoni che hanno fatto la storia.

Le date dei concerti di Renato Zero a Roma

Ecco, di seguito, le date dei concerti di Renato Zero, con i biglietti che sono andati, come si può immaginare, presto sold out:

23 settembre

24 settembre

25 settembre

26 settembre

28 settembre

30 settembre

1 ottobre

Tutte le date sono sold out, ma i fortunati che hanno il biglietto possono attivare il conto alla rovescia perché manca davvero poco allo spettacolo. E Renato Zero non delude mai.