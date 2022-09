Renato Zero, incidente in strada: parcheggia sulle strisce pedonali poi inciampa mentre attraversa

Piccolo incidente per Renato Zero. Il celebre cantante è stato ripreso in un video mentre parcheggia la sua auto sulle strisce pedonali, in barba alle regole, ma non è tutto…

La caduta in strada

Quest’anno, proprio tra pochi giorni, il celebre cantante festeggerà 71 anni ed è anche pronto a tornare in tour con la prima data dei concerti al Circo Massimo. Però non tutto sembra andare nel giusto verso.

Renato Zero infatti ha avuto un incidente: il cantante è stato ripreso mentre parcheggia l’Hummer nero sulle strisce pedonali e dopo aver attraversato la strada in tutta tranquillità, è inciampato sul marciapiedi cadendo a terra.

Soccorso da un passante

A soccorrerlo è stato un passante, che lo ha aiutato a rimettersi in piedi. Zero ha continuato la sua passeggiata, mentre la macchina è rimasta parcheggiata sulle strisce.