Report, anticipazioni 10 aprile 2023: inchieste e servizi di stasera in tv

Questa sera, 10 aprile 2023, torna una nuova puntata di Report su Rai 3. La prima inchiesta che verrà mandata in onda nel programma, che comincerà stasera alle 21.20, sarà quella di “Ritorno a Bergamo“. Il servizio sarà curato da Cataldo Ciccolella e Giulio Valesini, con la collaborazione di Alessia Pelagaggi. Il servizio punta a fare una differenza tra la Bergamo durante il lockdown, con quella di oggi, dove la Città sembra essere uscita totalmente da clima di pandemia.

Le inchieste di Report per stasera

Cosa fu il lockdown per l’Italia? I cadaveri che venivano trasportati sui mezzi militari per Bergamo, le lunghe file fuori dai supermercati, le persone costrette a restare in casa e soprattutto i vaccini obbligatori per avere una vita sociale modesta. Ma anche altri episodi che sicuramente verranno inseriti nei libri di storia, qualora nelle scuole si voglia parlare dell’Era Covid: città deserte in giro per la Penisola (compresa Roma), oppure Papa Francesco che prega in solitaria dentro piazza San Pietro.

Quello che l’inchiesta di Report proverà a raccontare, sarà attorno a una domanda: la drammaticità del Covid-19 si poteva evitare in qualche modo? A far veicolare maggiormente il virus, sono state le abitudini delle persone oppure delle scelte politiche sbagliate da parte dell’Italia o degli altri Stati mondiali? Domande lecite, che oggi si pongono tutti i cittadini e soprattutto quelle testate giornalistiche che provano a essere “fuori dal coro” del mainstream.

Si parla di Covid-19

La puntata di Report, ruoterà intorno all’inchiesta della Procura di Bergamo attorno alla tematica del Covid-19 e la sua gestione. All’occhio dei magistrati, numerose sono le prove di dirigenti sanitari disattenti davanti la malattia di origine asiatica. Ma soprattutto, una classe dirigente che sottovaluta il Coronavirus e soprattutto non comprende gli avvertimenti provenienti dall’OMS (Osservatorio Mondiale della Sanità), poiché alcuni dirigenti non parlano l’inglese e “non capiscono gli avvisi provenienti dall’Ente internazionale”.