Report, anticipazioni 21 novembre 2022: le inchieste di stasera

Come ogni lunedì anche questa sera su Rai 3 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Report, il programma di approfondimento e inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Ma quali sono i servizi di questo imperdibile appuntamento, che prenderà in via alle 21.25 e si potrà seguire anche in streaming sul portale Rai Play?

L’inchiesta di Report sulle pizzerie di Napoli

Dopo l’inchiesta del 2014 sulla pizza, tra prodotti scongelati a Venezia e impasti veloci a Milano, Report è tornato nelle pizzerie di Napoli con ‘Pizza contemporanea’, il reportage di Bernardo Iovene che ha trovato una situazione capovolta rispetto a quella di otto anni fa. Miglioramenti, forni a gas ed elettrici approvati, insomma una rivelazione. Da una parte la polemica sull’imprenditore Flavio Briatore, dall’altra prezzi sempre più cari, anche a Napoli. La sorpresa però è una: la nascita della Pizza Contemporanea Napoletana che rompe con la tradizione con impasti molto idratati, ingredienti di qualità e addirittura con una forma diversa.

Tutte le inchieste di stasera

A seguire, sempre restando a Napoli, l’inchiesta “Andate in pace” di Danilo Procaccianti con la collaborazione di Goffredo De Pascale e Andrea Tornago. Al centro le chiese napoletane gestite con grande difficoltà dalla Curia. Dopo la trasmissione del servizio di Report “La messa è finita”, il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Emerito, ha convocato una conferenza stampa per dire che solo il 15 per cento dei luoghi di culto cittadini è di loro pertinenza e che i soldi ricavati dalla locazione della Cittadella Apostolica – un centro nato per ospitare i bisognosi che tale doveva restare nella volontà testamentaria del prete che l’ha affidato alla Curia – vengono regolarmente impegnati per il nobile scopo. Ma è davvero così?

A chiudere la serata l’inchiesta “Mariupol anno zero” di Manuele Bonaccorsi, che ha riportato le telecamere della città martire della guerra ucraina, 6 mesi dopo la battaglia.