Report, anticipazioni 22 maggio 2023: servizi e inchieste della puntata di stasera

Come ogni lunedì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. Ed è quello con Report, il programma di inchieste e approfondimenti che vede alla conduzione, ormai da anni, il giornalista Sigfrido Ranucci. Ma ecco tutte le anticipazioni e i servizi che vedremo in onda questa sera, lunedì 22 maggio 2023.

Report e l’inchieste sulla mafia

Stando alle anticipazioni riportate dal comunicato ufficiale Rai, oggi la trasmissione cercherà di fare luce sui fatti di mafia e sulle stragi che hanno insanguinato il nostro paese. L’arresto di Matteo Messina Denaro pone interrogativi sulla sua cattura e la sua latitanza. E questo sarà affrontato nel servizio “La pupiata” di Paolo Mondani con la collaborazione di Marco Bova e Roberto Persia: trent’anni sono passati dalla strage di Firenze in via dei Georgofili. La mafia in quegli anni metteva bombe qua e là per il Paese, ma non era sola nella pianificazione della strategia stragista. Grazie al recentissimo lavoro della Commissione parlamentare antimafia si aggiungono pezzi di verità sui mandanti e sugli esecutori.

Tutti i servizi di stasera su Rai 3

Ma non finisce certo qui. Emanuele Bellano con Greta Orsi, invece, racconta “La selezione”: ogni anno il Festival di Sanremo consente a otto giovani cantanti di accedere al palco dell’Ariston. La selezione degli otto talenti avviene attraverso due strade: una organizzata direttamente dalla commissione Rai, l’altra attraverso un concorso chiamato Area Sanremo organizzato dal comune di Sanremo. Come rivela uno dei giudici che hanno fatto parte più volte della commissione giudicatrice di Area Sanremo, le pressioni sui giudici e sull’organizzazione sono molto forti e sarebbero finite anche in tentativi di corruzione. La puntata, infine, si chiude con “Tutti contro Yuka” di Lucina Paternesi e Giulia Sabella. Non solo Nutri-score e NutrInform Battery: la battaglia delle etichette diventa sempre più hi-tech. Per invogliare i cittadini a prendere confidenza con la proposta di etichetta fronte-pacco di stampo italiana, il Ministero dello Sviluppo economico ha lanciato lo scorso luglio un’applicazione per smartphone con cui scansionare i codici a barre dei prodotti, ma funziona?

Dove vedere le repliche di Report

L’appuntamento con Report, quindi, è per stasera lunedì 22 maggio a partire dalle 21.20 circa. Tutte le puntate e tutti i servizi, lo ricordiamo, sono disponibili in replica (e gratuitamente) sul portale Rai Play.